Kobiety lubią kupować prezenty... nietrafione

Większość kobiet, w przeciwieństwie do mężczyzn, nie traktuje zakupów świątecznych jak misji do spełnienia. Przykładają też większą wagę do tego, by indywidualnie dopasować prezent do danej osoby, co zwykle jest czasochłonne. Ale czego nie robi się dla naszych bliskich?

"Zdecydowana większość Polek (ponad 60%) szuka inspiracji, a do każdego obdarowanego podchodzi indywidualnie. Kobiety pomysły na prezent czerpią z Internetu, przeglądają świąteczne katalogi i gazetki lub sugerują się opinią znajomych i kolegów z pracy. Kupują też więcej prezentów niż mężczyźni" – podsumowuje wyniki badań Marcin Zduńczyk, dyrektor marketingu i sprzedaży w Merlin.pl.

Co piąta Polka ma zamiar wręczyć od 5 do 10 prezentów, 4 podarunki sprawi 17% Polek, a tyle samo pań kupi 3 prezenty dla bliskich.

Jak pokazują wyniki badania Merlin.pl i TNS Polska, to, co podoba się kobietom, niekoniecznie musi przypaść do gustu panom. Polki wśród idealnych prezentów gwiazdkowych wymieniają najczęściej kosmetyki i książki, a na dalszych pozycjach wskazują modne dodatki (biżuteria, zegarki) i kosmetyki.

Co mężczyźni chcą dostać na prezent?

Panowie mają konkretny pomysł na świąteczny upominek. Niestety, nie ma lekko – ich oczekiwania nie pokrywają się z oczekiwaniami kobiet. Co więc chcieliby znaleźć pod choinką? Najliczniejsza grupa mężczyzn, jako najbardziej trafiony prezent pod choinkę, wskazała…gotówkę – to marzenie aż co piątego.

Panie, które swoim wyborem chciałyby zaskoczyć partnera, tatę czy dziadka mogą wybierać spośród pozostałych pozycji męskiej wish listy – a tam znajdują się również kolejno:

kosmetyki,

elektroniczny gadżet,

prezent związany z hobby,

książki,

perfumy.

Trzy kroki do trafionego prezentu

Znając zdanie ogółu pora zająć się szczegółami – którą z wymienionych wyżej kategorii prezentów wskazałby mężczyzna, jakiego chcemy obdarować? Gdy ten sekret jest już znany, pora na konkrety, czyli wybór trafionego prezentu.

