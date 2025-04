Zawroty głowy – skomplikowany problem?



Zawroty głowy są skomplikowaną dolegliwością. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo wiele patologii, które mogą się objawiać zawrotami głowy. Potrzebny jest zatem dobry specjalista, a w zasadzie grupa specjalistów, którzy wydadzą swoje opinie. Często potrzebne są konsultacje: internistyczna, laryngologiczna, neurologiczna lub okulistyczna.

Czym są zawroty głowy?



Pacjenci opisują słowem: "zawroty głowy" liczne doznania, np. zapadania się, poczucia braku równowagi i wiele innych. Klasyczne zawroty głowy (łac. vertigo) to poczucie ruchu wirowego własnego ciała bądź otoczenia.

Jak powstają zawroty głowy?



Odczuwanie równowagi to skomplikowane połączenie funkcjonowania narządu równowagi w uchu wewnętrznym, receptorów czucia głębokiego w naszych mięśniach i rozmaitych dróg przewodzenia impulsów do układu nerwowego.

Bardzo „grubym” podziałem zawrotów jest rozróżnienie „zespołu obwodowego” od „zespołu ośrodkowego”. Za pierwszy (obwodowy) są odpowiedzialne rozmaite choroby ucha i VIII nerwu czaszkowego, a więc narząd równowagi i droga przewodzenia impulsów do mózgu. Za drugi zaś (ośrodkowy) odpowiada mózg i jego patologie.

Typowo zawroty głowy dotyczą chorych z zespołem obwodowym, zaś uczucie zapadania, niepewności podczas chodzenia, to kwestia zespołu ośrodkowego.

Objawy, czyli jakie zawroty głowy dotyczą ciebie?

Zespół obwodowy charakteryzuje się napadowością i nagłością. Ruchy głowy często nasilają zawroty głowy, zaś zamknięcie oczu zmniejsza je. Towarzyszyć mogą: niedosłuch, szum w uszach lub uczucie pełności w uchu.

Zespół ośrodkowy rozwija się zazwyczaj powoli, choć nie jest to zasadą. Częściej powoduje on upadek u pacjenta. Towarzyszyć mogą: ból głowy, drgawki, zaburzenia świadomości, zaburzenia mowy, objawy oczne (mroczki, podwójne widzenie, pogorszenie ostrości).

Jak rozpoznać chorobę?



Oto cała zagadka. Postawienie konkretnego rozpoznania wymaga, minimum, wnikliwie zebranego wywiadu przez lekarza i badania laryngologicznego, zaś w razie potrzeby innych konsultacji i badań obrazowych.

Zespół obwodowy mogą powodować: choroba lokomocyjna, łagodne położeniowe zawroty głowy, uraz ucha, zapalenie błędnika, zapalenie nerwu VIII, choroba Meniere'a i inne. Zespół ośrodkowy spotykamy u pacjentów z: udarem i przejściowym niedokrwieniu mózgu, migreną, padaczką oraz z guzem kąta mostkowo-móżdżkowego.