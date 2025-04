Na pytanie odpowiada internista Krzysztof Kowalczyk

Najczęściej są to objawy zwyrodnienia dolnej części kręgosłupa. W takim przypadku radzę wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu. W razie potrzeby zleci on dodatkową diagnostykę: rentgen (RTG) czy rezonans magnetyczny kręgosłupa (RMI). Zapisze środki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz zaleci rehabilitację. Pomocne jest też zrzucenie nadwagi i bardziej aktywny tryb życia.