Szybkie ustąpienie objawów

W większości przypadków anafilaksja ma łagodny przebieg i może objawiać się np. niewielkim obrzękiem w okolicy ust. Takie objawy albo cofają się samoistnie, albo ustępują po zażyciu leków przeciwalergicznych. Nie występują również objawy tzw. anafilaksji późnej (patrz niżej).

Reklama

Reakcja dwufazowa

Czasami, po początkowej poprawie objawy mogą nawrócić w ciągu 4 do 32 godzin. Takie zjawisko nazywana jest fazą późną anafilaksji i może wymagać dodatkowego leczenia i obserwacji. Szacuje się, że objawy anafilaksji późnej występują u mniej niż 10% osób. Taki dwuetapowy przebieg anafilaksji jest związany z substancjami wydzielanymi przez komórki tuczne i bazofile po kontakcie z alergenem. Za wczesną fazę rekcji odpowiadają mediatory zgromadzone w komórkach (np. histamina), za fazę późną - substancje wytwarzane przez komórki po pobudzeniu przez alergen.

Zobacz: Jaskie są typowe objawy anafilaksji?

Ciężka anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny

U około jednej piątej chorych może dojść do ciężkiego przebiegu anafilaksji. Najgroźniejszymi sytuacjami jest niewydolność oddechowa (spowodowana obrzękiem i upośledzeniem drożności górnych dróg oddechowych) i spadek ciśnienia tętniczego mogący zwiastować wstrząs. Ponieważ sytuacja taka stanowi zagrożenie życia, w razie wystąpienia obrzęku w jamie ustnej czy duszności należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną. Podstawowy lek stosowany w przypadku ciężkiej anafilaksji to adrenalina. Zwalcza ona nie tylko objawy anafilaksji ( spadek ciśnienia tętniczego, skurcz oskrzeli), ale również zapobiega dalszemu wydzielaniu mediatorów przez komórki biorące udział reakcji. Osoba, która przebyła reakcję anafilaktyczną powinna nosić przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną do samodzielnego podania w przypadku kolejnego epizodu.

Polecamy: Jak postępować w przypadku anafilaksji?

Reklama

Kilka ważnych faktów