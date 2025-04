Anoreksja psychiczna, czyli anorexia nervosa, zbiera prawdziwe żniwo przede wszystkim wśród osób młodych. Od najwcześniejszych lat życia są one atakowane wizerunkiem wychudzonych ciał, które uznawane są za synonim piękna. Jak rozpoznać symptomy anoreksji?

Reklama

Anoreksja a emocje

Osoby chore na anoreksję bardzo często wypierają się istnienia choroby. Zaburzony u nich obraz własnej sylwetki powoduje, że pomimo istnienia rzeczywistego niedoboru masy ciała, chorzy sami postrzegają siebie jako grubych i nieatrakcyjnych. Tylko nadmierna szczupłość jest dla nich synonimem zadowolenia z siebie i bycia ponętnym dla płci przeciwnej.

Cechy charakterystyczne

Charakterystyczny jest bardzo silny lęk przed nawet najmniejszym przybraniem na wadze. Kontrolowanie wszystkiego, co takie osoby wkładają do ust (a jadają niezwykle rzadko lub wcale), wprowadza je w stan euforii i samozadowolenia z siebie. Dzięki powstrzymywaniu się od zaspokajania głodu myślą, że są w stanie zapanować nad swoim życiem. Głodzenie się daje im wewnętrzną siłę.

Sprawdź: Jak zabić głód?

Z powodu niedoborów składników odżywczych, organizm osoby chorej na anoreksję „buntuje się”. Wówczas chory przejawia skłonność do popadania w różne stany emocjonalne. Często bywa rozdrażniony i podirytowany, apatyczny. Jest go bardzo ciężko namówić na wspólne wyjście do restauracji, zjedzenie posiłku razem. Anorektyk skrupulatnie liczy kalorie i nieustannie martwi się, czy aby nie dostarczył organizmowi zbyt wielu kilokalorii.

Ciało „mówi nie”

Długotrwałe podejmowanie żywieniowego reżimu, często prowadzi do wyniszczenia. Pojawia się znużenie chorobą - często nadal wypieraną, mimo interwencji lekarskiej. Wielu osób dotykają zaburzenia nastroju, depresja. Chorzy praktycznie „znikają w oczach”, a ich BMI wynosi zazwyczaj o wiele mniej, niż zaleca się w rekomendacjach. U dziewcząt dochodzi do zaniku miesiączki, a w przypadku młodszych dziewczynek może się ona w ogóle nie pojawić.

Wpływ anoreksji na mężczyzn

U mężczyzn chorych na anoreksję często obserwuje się spadek libido i problemy z potencją. Niedobory składników pokarmowych i energii powodują, że negatywne zmiany dotyczą funkcjonowania prawie wszystkich układów - rozrodczego, sercowo-naczyniowego, odpornościowego, nerwowego.

Sprawdź: Co jeść, aby być zdrowym?

U chorych często pojawiają się problemy dermatologiczne – skóra staje się sucha, szorstka, ciało okala specyficzny meszek, a włosy stają się łamliwe i nieodporne na wypadanie.

Reklama

Sposoby na szczupły wygląd

Anorektycy próbują pozbyć się niechcianego ciężaru, jakim jest spożyty pokarm, nie tylko poprzez prowokowanie wymiotów. Zdarza się również, że nadużywają środków przeczyszczających, bowiem liczy się przede wszystkim to, co pokaże wskazówka wagi. Chorzy kalorie spalają także poprzez wyniszczające i osłabiające organizm ćwiczenia.

Anoreksja jest poważnym problemem i wymaga leczenia. Konieczna jest opieka lekarska, psychologiczna i dietetyczna nad osobą chorą.