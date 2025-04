Czym jest salmonelloza?

Salmonella to bakteria, która jest częstą przyczyną zatruć pokarmowych. Salmonellą nazywamy drobnoustrój wywołujący chorobę, natomiast sama choroba to salmonelloza. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj poprzez skażone odchodami zwierząt jedzenie lub wodę, lub przez zjedzenie produktów pochodzących od chorych zwierząt, np. jajka, mięso czy mleko. Wszystkie produkty, które trafiają na nasz stół powinny być przebadane pod kątem tej bakterii. Również osoby, które mają jakiś związek z produkcją czy obróbką jedzenia albo pracują w gastronomii, powinny stale kontrolować swoje zdrowie. Niestety, zasady te nie zawsze są przestrzegane i czasem dochodzi do infekcji spowodowanych salmonellą. Często jednocześnie choruje wiele osób, jeżeli do zakażenia dojdzie np. w restauracji.

Jak przebiega salmonelloza?

Objawy zakażenia bakterią salmonelli czyli tzw. salmonellozy nie różnią się zwykle niczym od tych, występujących przy zatruciach pokarmowych spowodowanych innymi drobnoustrojami. Dolegliwości pojawiają się zwykle w przeciągu 6-72 godzin od zjedzenia skażonego pokarmu. Początek choroby jest zwykle nagły. Pojawia się wodnista biegunka, tępe bóle brzucha, nudności oraz wymioty. Często występuje także gorączka z dreszczami, uczucie rozbicia oraz bóle głowy. Burzliwe objawy ustępują po ok. 2-3 dniach, pełne wyleczenie zajmuje zwykle tydzień, jednak kał chorego będzie zakaźny nawet przez kilka miesięcy. Mimo tego, że choroba jest wywołana przez bakterię, to jednak nie zawsze konieczne jest zastosowanie antybiotyku. Zwykle leczenie jest ograniczone jedynie do prawidłowego nawodnienia i żywienia chorego. Jeśli lekarz rozważa podanie antybiotyku, zawsze konieczne jest wykonanie badania kału w celu potwierdzenia choroby, gdyż objawy są mało charakterystyczne. W przypadku potwierdzenia infekcji bakterią salmonelli konieczne jest podanie antybiotyku osobom z obniżoną odpornością np. na leczeniu immunosupresyjnym, niemowlętom, a także innym, jeśli oprócz objawów z układu pokarmowego zaczynają się pojawiać dolegliwości ze strony innych narządów.

Co możemy zrobić, aby uniknąć zakażenia?

Zatrucie pokarmowe nigdy nie jest przyjemne. Aby uniknąć infekcji wywołanych przez bakterię Salmonelli należy przede wszystkim przestrzegać kilka podstawowych zasad. Na pewno trzeba unikać jedzenia surowego mięsa lub jajek – po podgrzaniu bakterie Salmonelli giną. Nie wolno także rozmrażać, a potem ponownie zamrażać produktów mięsnych. Mięso zawsze należy trzymać w lodówce, najlepiej w miejscu oddzielonym od innych produktów. Trzeba także dokładnie myć deski, które były używane do krojenia mięsa, zwłaszcza drewniane. Ważne jest, aby pamiętać o myciu rąk po każdym wyjściu z łazienki, zwłaszcza przed przygotowywaniem posiłków. Można być tzw. nosicielem bakterii Salmonelli – sam taki człowiek nie ma objawów, ale może zarażać innych, np. przygotowując posiłek brudnymi rękami. Każdy przypadek potwierdzonej Salmonellozy powinien być zgłoszony do stacji sanepidu.