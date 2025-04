Idąc do lekarza trzeba się przygotować, musisz wiedzieć o co należy się pytać. Rozmowa ze specjalistą jest pierwszym krokiem we właściwej terapii szpiczaka mnogiego. Dobre poinformowanie chorego i znajomość swojej choroby jest niezbędna w wyborze odpowiedniej metody leczenia i zwiększeniu skuteczności leczenia. O co spytać lekarza? Na czym polega leczenie szpiczaka mnogiego? Jakie są jego cele, możliwości, czas trwania i skuteczność? Jakie są szanse wyleczenia choroby?

