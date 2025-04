Kiedy pomyśleć o rehabilitacji?

Rehabilitacja może okazać się konieczna jeśli zaczynasz odczuwać bóle pleców, wywołane przyjmowaniem nieprawidłowej, przymuszonej pozycji lub nie związane z jej zmianą. Jeśli bóle pojawiły się nagle, są bardzo intensywne i nie ustępują po lekach przeciwbólowych dostępnych bez recepty – to znak, że należy jak najszybciej udać się do lekarza ortopedy lub neurologa, który zaleci odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Jeśli czujesz, że bóle pojawiają się stopniowo i nie mają zbyt dużej intensywności, sprawa nie jest aż tak bardzo pilna. Umów się na planową wizytę u lekarza, ale najpierw spróbuj pomóc sobie sam – wprowadź do swojej codzienności więcej aktywności fizycznej i zredukuj masę ciała (w przypadku jej nadmiaru).

Najpierw porozmawiaj z lekarzem

Jeśli czujesz, że potrzebujesz rehabilitacji, a dolegliwości bólowe nie dają Ci spokojnie zasypiać lub funkcjonować - powiedz o tym swojemu lekarzowi. Zaleci on odpowiednie zabiegi lub skieruje do właściwego specjalisty. Lekarze ortopedzi lub neurolodzy mają konkretną wiedzę na temat najnowszych dostępnych technik rehabilitacji i dzięki temu będą w stanie wytłumaczyć Ci, jaki zabieg będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni. Lekarz może także skierować na badanie rentgenowskie (zdjęcie RTG) kręgosłupa, na którym bardzo dobrze będzie widać będzie jego kształt i ewentualne skrzywienie.

Jak wybrać odpowiedniego rehabilitanta?

Rehabilitant powinien być osobą specjalizującą się w leczeniu konkretnej wady danej części ciała. Podobnie jak lekarze specjalizują się w leczeniu danej części ciała, rehabilitanci wykonujący dane zabiegi najczęściej określają swoje preferencje zawodowe – są specjaliści od terapii kończyn czy poszczególnych odcinków kręgosłupa .

Pamiętaj, sprawdź kwalifikacje swojego rehabilitanta! Zajęcia rehabilitacyjne powinien prowadzić wykwalifikowany personel z odpowiednim medycznym wykształceniem. Jest to o tyle ważne, że choćby najmniejsze uszkodzenie kręgosłupa może spowodować nieodwracalne zmiany na całe życie! Takie uszkodzenia mogą powstać w przebiegu nieumiejętnego i niefachowego obchodzenia się z naszym kręgosłupem.

Czy rehabilitacja boli?

Rehabilitacja kręgosłupa nie powinna sprawiać bólu, ale przynosić ulgę. U osób bardziej wrażliwych, początkowe doznania mogą być kojarzone z bólem, ale stopniowo będą ustępować, a zastąpi je głębokie wrażenie relaksu. W trakcie zabiegów możesz odczuwać lekki dyskomfort, ale po nich poczujesz się wyśmienicie. Rehabilitacja kręgosłupa ma to do siebie, że pozytywne efekty odczuwane są natychmiastowo.

