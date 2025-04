Jak wygląda postępowanie z pacjentem po urazie brzucha?

Pacjentowi po urazie brzucha, trafiającemu na izbę przyjęć, należy w pierwszej kolejności ocenić stan układu oddechowego, a w razie konieczności natychmiast zaintubować oraz zastosować wspomaganie oddechu. W następnej kolejności ocenia się stan krążenia krwi (tętno, ciśnienie). Badanie palpacyjne jamy brzusznej przeprowadzane powinno być bardzo delikatnie: osłuchowo lekarz ocenia perystaltykę jelit, a opukując bada obecność powietrza lub wolnego płynu w jamie brzusznej. W przypadku urazu penetrującego, konieczna jest kontrola rany z oceną wypływającej treści (żółć, krew, treść pokarmowa). Pacjentowi należy założyć wkłucie do żyły z pobraniem krwi (grupa krwi, morfologia, układ krzepnięcia, elektrolity, badanie biochemiczne). Do osobnej probówki pobiera się krew do wykonania próby krzyżowej, jeśli zaistnieje konieczność przetaczania. Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego daje możliwość oceny ilości moczu oraz krwawienia, która może być konsekwencją urazu nerek, pęcherza moczowego, moczowodów lub cewki moczowej. Podobnie, wprowadzenie cewnika nosowo-żołądkowego pozwala ocenić ewentualne krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Reklama

Jakie badania obrazowe powinien mieć wykonane pacjent po urazie brzucha?

Podstawowym badaniem obrazowym wykonywanym u pacjentów po urazach brzucha, stanowi zdjęcie radiologiczne jamy brzusznej w pozycji stojącej. Zdjęcie takie pozwala lekarzowi ocenić obecność powietrza pod kopułą przepony - podejrzenie perforacji przewodu pokarmowego. Uniesienie kopuły przepony po prawej stronie z poszerzeniem cienia wątroby może wskazywać na urazowe uszkodzenie wątroby, zaś uniesienie kopuły przepony po lewej stronie - na uszkodzenie śledziony. Obraz pętli wartowniczej, czyli rozdęcie pierwszej pętli jelita cienkiego, stawia podejrzenie urazu trzustki, a poszerzenie cienia nerek wskazuje na możliwość obecności krwiaka okołonerkowego. W RTG brzucha można również ocenić potencjalne złamania kości miednicy.

Kolejnym badaniem obrazowym wykonywanym u pacjentów po urazie brzucha jest badanie ultrasonograficzne (USG). Ze względu na częste porażenie perystaltyki i wzdęcie pourazowe, badanie USG jest zazwyczaj trudne do oceny. Badaniem ultrasonograficznym można ocenić m.in. przerwanie mięśni brzucha, krwiaki w powłokach brzusznych, stan wątroby, śledziony oraz nerek z ewentualnymi krwiakami w tych okolicach. W badaniu USG można również ocenić stan dużych naczyń ze wstępnym określeniem utraty krwi poprzez pomiar objętości krwiaków wewnątrzbrzusznych.

Najbardziej cennym badaniem w ocenie stanu narządów jamy brzusznej po urazie jest tomografia komputerowa. Często jednak konieczność pilnej operacji uniemożliwia dokładne zbadanie pacjenta.

Polecamy: Uraz brzucha - jak pomóc?