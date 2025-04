Narząd w obrębie czaszki

Zatoki przynosowe są pustymi przestrzeniami w kościach czaszki obejmującymi boczną, tylną i górną część nosa. Jak jest to możliwe? Przestrzenie te ograniczone są z dwóch stron łuskami kości czaszki, a same tworzą przestrzeń powietrzną komunikującą się ze światem zewnętrznym. Ich charakterystyczne umiejscowienie oraz liczne funkcje sprawiają, że stają się one ważną częścią organizmu. Wiedzą o tym najlepiej osoby chore na zapalenie zatok.

Zespół szczelin

Zatoka szczękowa jako pierwsza wykształca się w rozwoju człowieka. Umiejscowiona jest symetrycznie w obrębie kości szczękowych a kształt jej przypomina piramidę. Komunikuje się z jamą nosową w płaszczyźnie bocznej. Zatoki klinowe znajdują się za jamą nosową i łączą się z nią w jej górnej części. Są stosunkowo niewielkie, a oddzielająca je kość jest bardzo cienka- dzięki temu możliwe jest dojście przez tę zatokę do przysadki mózgowej podczas operacji na przykład gruczolaka przysadki. Zatoki czołowe kształtują się stosunkowo późno a ich obecność i wielkość jest osobniczo zmienna. Zatoki klinowe dzielą się na grupę tylną, środkową i przednią. Charakteryzują się chaotycznym ułożeniem części kostnych. Znajdują się między jamą nosową a oczodołem. Przestrzenie te anatomicznie są oddzielne, jednak funkcjonalnie tworzą jedną całość.

Co czego potrzebne są nam zatoki?

Głowa jest częścią ciała, w której zachodzi niezliczona ilość skomplikowanych procesów. Na małej przestrzeni występuje mózg, narządy zmysłów, zęby, początek dróg oddechowych i układu pokarmowego. Funkcja zatok przynosowych jest niezmiernie ważna jednocześnie dla utrzymania zarówno postawy stojącej, siły głosu czy nawilżenia wdychanego powietrza. Jak to jest możliwe? Przestrzenie pneumatyczne, jakimi są zatoki odciążają czaszkę, a wyścielająca je błona śluzowa jednocześnie ogrzewa i nawilża powietrze. Wyścielenie błony rzęskami pomaga w oczyszczaniu powietrza z niekorzystnych pyłów. Zatoki stanowią odgraniczenie dla mózgu od zróżnicowanych temperatur, jakie przyjmujemy do ust. Podobnie jak pudło w gitarze, zatoki stanowią narząd rezonansowy wzmacniający siłę głosu.

Zatoki te spełniają wiele zadań, bez nich życie człowieka byłoby utrudnione.