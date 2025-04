Zgaga

Zgaga, czyli bolesne pieczenie w przełyku jest już uznawane za chorobę cywilizacyjną. W ostatnich latach ta dolegliwość dotyka coraz więcej osób w coraz młodszym wieku. Przyczyną jest refluks żołądkowy, czyli powracanie do przełyku treści pokarmowej wymieszanej z sokiem żołądkowym oraz enzymami trawiennymi. Aby zmniejszyć dolegliwości warto zadbać o odpowiednią dietę.

- należy unikać zbyt obfitych posiłków, zwłaszcza bogatych w tłuszcze

- kawa i alkohol, podobnie jak soki z cytrusów wzmagają kwaśność treści żołądkowej, są więc niewskazane

-napoje gazowane rozdymają żołądek i utrudniają prawidłowy pasaż treści pokarmowej

Jeśli sama zmiana diety nie pomoże, warto sięgnąć po leki zmniejszające produkcję kwasów w żołądku, działanie takie ma na przykład ranitydyna.

Zaparcia

Na zaparcia cierpi ok. 10% ludzi, wśród osób starszych odsetek ten zwiększa się nawet do 40%. Najczęściej przyczyną zaparć jest nieodpowiednia dieta oraz picie zbyt małej ilości płynów. Jak sobie pomóc?

- podstawą w walce z zaparciami jest dieta bogata w błonnik. Błonnik nie jest trawiony przez organizm, ale stanowi masę, która wypełnia jelito, co pobudza je do intensywniejszej pracy i szybkiego wydalenia resztek pokarmowych. Duże ilości błonnika są zawarte w warzywach i owocach, pełnoziarnistym pieczywie, brązowym ryżu oraz otrębach pszennych, które warto jeść na śniadanie np. z jogurtem.

- zaparcia mogą być wynikiem picia zbyt małej ilości płynów. Aby ułatwić jelitom formowanie resztek pokarmowych do wydalenia, powinno się wypijać 2,5 l płynów dziennie, w tym przynajmniej 1,5l wody niegazowanej.

- przyczyną zaparć może być też nieodpowiednia dawka ruchu, dlatego warto zadbać o regularny, niezbyt forsowny wysiłek fizyczny.

Wzdęcia

Dla wielu z nas to przykra i kłopotliwa dolegliwość. Wzdęcia są wynikiem nadmiernego gromadzenia się gazów jelitowych. Towarzyszą mu uczucie pełności, powiększenie obwodu brzucha, oraz odgłosy „przelewania się” treści jelitowej. Te przykre objawy można ograniczyć zmieniając sposób odżywiania.

podstawą diety przeciw wzdęciom jest unikanie pokarmów wzdymających, takich jak fasola i inne rośliny strączkowe, kapusta, kalafior, brukselka

ważny jest nie tylko rodzaj pokarmów, ale też sam sposób ich spożywania. Jedzenie w pośpiechu, jednocześnie idąc lub rozmawiając, powoduje połykanie dużych ilości powietrza, co przyczynia się do powstawania wzdęć

korzystnie na zmniejszenie ilości gazów jelitowych wpływają żywe kultury bakterii, obecne w jogurtach

Kiedy zauważymy u siebie dolegliwości ze strony układu pokarmowego zmiana diety powinna być pierwszym podjętym przez nas krokiem. Jeśli jednak problem nie mija, pomimo stosowania się do zaleceń dietetycznych, powinniśmy skonsultować się z lekarzem.

