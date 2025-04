Próchnica w natarciu



W Polsce najczęściej występującą chorobą zębów jest wciąż próchnica. Efektem tego schorzenia jest demineralizacja i rozkład tkanki zębowej, co prowadzi do powstawania ubytków. Przyczyną próchnicy są kwasy, powstające w wyniku działania bakterii znajdujących się w płytce nazębnej. Próchnicotwórcze bakterie żywią się cukrami znajdującymi się w naszym pożywieniu, dlatego dobrze byłoby ograniczyć spożywanie produktów o dużej zawartości cukrów prostych i dokładnie czyścić zęby, aby nie zalegały na nich resztki jedzenia.

Zniszczona przez próchnicę tkanka zęba nie odnawia się, ale leczenie stomatologiczne może powstrzymać dalszy rozwój choroby, pozwala zachować ząb poprzez wypełnienie ubytku za pomocą odpowiednich materiałów. Gdy proces próchnicowy jest bardzo zaawansowany i obejmuje tkanki miękkie zęba, najczęściej konieczne staje się leczenie kanałowe.

Zapalenie miazgi zęba



Schorzenie to objawia się bólem, który z czasem nasila się, może wystąpić też obrzęk tkanek w okolicach chorego zęba. Jego przyczyną są najczęściej głębokie, nieleczone ubytki próchnicowe, nieszczelne plomby, duże wypełnienia lub wielokrotne zabiegi stomatologiczne przeprowadzane na tym samym zębie. Zapalenie może też mieć inne przyczyny – związane z urazem mechanicznym, pęknięciem, złamaniem lub przeciążeniem zęba.

Z zapaleniem miazgi trzeba jak najszybciej zgłosić się do dentysty, ponieważ nieleczone może objąć kość, a chory ząb staje się ogniskiem bakteryjnym, które powoduje zmniejszenie odporności organizmu.

W przypadku zapalenia miazgi stosuje się najczęściej leczenie kanałowe, które polega na usunięciu chorej miazgi, odkażeniu komory i kanałów oraz wypełnieniu ich specjalnym materiałem.

Paradontoza



Inną groźną chorobą, która atakuje zęby coraz częściej, jest paradontoza, czyli zapalenie tkanek przyzębia. Przyzębie to zespół tkanek, które otaczają ząb i utrzymują jego stabilność w zębodole, ich zadaniem jest także ochrona przed wnikaniem bakterii.

Przyczyniają się do jej wystąpienia: niedostateczna lub nieprawidłowa higiena jamy ustnej, osad i kamień nazębny, a także wady zgryzu prowadzące do zmian w przyzębiu. Bardziej narażeni na nią są osoby chorujące na cukrzycę. Istotne jest również obciążenie genetyczne, dlatego jeśli w poprzednich pokoleniach wystąpiło to schorzenie, to również u nas zwiększa się jego prawdopodobieństwo.

Pierwszymi sygnałami choroby są zaczerwienione, bolesne, obrzmiałe i czasem krwawiące dziąsła, ponieważ pod nimi osadza się kamień nazębny. Szyjki zębów zaczynają się odsłaniać i stają się bardzo wrażliwe na gorące, zimne, słodkie lub kwaśne jedzenie.

W tej sytuacji trzeba jak najszybciej zgłosić się do stomatologa, aby usunął kamień nazębny znajdujący się pod dziąsłami. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana, może być nam potrzebny operacyjny zabieg regeneracji tkanek przyzębia.

Nieleczona paradontoza prowadzi do rozchwiewania się zębów i wypadania ich ze szczęki. Jest bardzo podstępną chorobą, która przez długi czas może przebiegać bezobjawowo.

Przed parodontozą możemy się chronić poprzez odpowiednie szczotkowanie zębów, używanie płynów do płukania i regularne usuwanie kamienia nazębnego w gabinecie stomatologicznym.

Leczenia zębów nie należy nigdy odkładać, ponieważ chore i zakażone bakteriami zęby powodują osłabienie całego organizmu i większą podatność na infekcje.