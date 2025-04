BRCA1 i BRCA2 to geny, których mutacje (nieprawidłowe zmiany) są związane z występowaniem nowotworów piersi lub jajników.

Reklama

Wykrycie mutacji BRCA1 lub BRCA2 nie oznacza jednak, że zachoruje Pani na raka. Wynik pozytywny wskazuje jedynie, że jest Pani w grupie osób o podwyższonym ryzyku. Dlatego proszę zgłosić się do onkologa, który wyjaśni znaczenie wyników oraz zaleci sposób dalszego postępowania, by zmniejszyć ryzyko zachorowania. Ważne jest też, by regularnie wykonywać badania mammograficzne, USG piersi i narządów rodnych oraz pozostawać pod kontrolą ginekologa.