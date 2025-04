Fot. Fotolia

Czy słodziki są bezpieczne dla zdrowia?

"Z naukowego punktu widzenia uprzedzenia Polaków nie mają żadnego uzasadnienia. Słodziki są substancjami używanymi w przemyśle spożywczym, których bezpieczeństwo zostało potwierdzone wieloma badaniami prowadzonymi przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i stale podlega monitorowaniu" – mówi dietetyk, dr inż. Joanna Myszkowska – Ryciak.

"Na tej podstawie, oraz po analizie wyników dotychczasowych badań, opracowano stanowisko Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego potwierdzające bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących".

"Oba towarzystwa rekomendują zastępowanie cukru słodzikami u osób z nadwagą, otyłych i chorych na cukrzycę mających problem z kontrolą stężeń glukozy" – dodaje ekspert.

Dlaczego Polacy boją się słodzików?

Polacy niechętnie sięgają po produkty zawierające słodziki, najczęściej z uwagi na ich słabą znajomość. Wyniki badania opinii pokazują, że zaledwie 6% respondentów zna słodzik o nazwie stewia (glikozydy stewiolowe). Aspartam, najczęściej wykorzystywany w przemyśle spożywczym słodzik, kojarzy już nieco większa grupa Polaków – 13%. Jednak stosunkowo duży odsetek ankietowanych w ogóle nie zna wymienionych substancji słodzących – stewii aż 81%, aspartamu – 63%.

"Niskokaloryczne substancje słodzące coraz częściej są stosowane przez producentów zarówno żywności, jak i napojów. W związku z tym świadomość konsumentów na ten temat będzie stopniowo wzrastać" – uważa dr inż. Joanna Myszkowska–Ryciak.

Ekspert dodaje: "Słodzikami szczególnie powinny zainteresować się osoby mające problem z utrzymaniem prawidłowego poziomu cukru we krwi, czyli diabetycy. Stewię, która jest odporna na wysokie temperatury, takie osoby mogą z powodzeniem wykorzystywać na przykład do pieczenia ciast. Dzięki temu zaspokoją swoją naturalną potrzebę słodkiego smaku, nie doprowadzając do podwyższenia poziomu glukozy we krwi".

Wprowadzanie do codziennego menu żywności i napojów zawierających słodziki może pomóc cukrzykom w obniżeniu dobowego bilansu kalorycznego, a w dłuższej perspektywie również w redukcji masy ciała.

Źródło: Materiały prasowe

