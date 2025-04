Często dokucza mi zgaga. Piję wtedy mleko lub napar z mięty, ale nie są skuteczne. Dlaczego? Czy powinnam zażywać jakieś leki?

Dagmara

Co pomaga na zgagę?

Napoje, które pije Pani, aby złagodzić objawy zgagi tylko na chwilę neutralizują działanie kwasu solnego z żołądka. Dlatego dolegliwości szybko wracają ze zdwojoną siłą. Lepiej więc sięgnąć po skuteczniejsze środki. Dostępne na rynku leki zwalczające zgagę obniżają poziom kwasów w żołądku, zmniejszając jego produkcję. Chodzi o to, aby szybko zahamować refluks, czyli cofanie się treści żołądka do przełyku (to właśnie powoduje nieprzyjemne pieczenie i palenie w okolicy mostka). Powinna Pani wybierać preparaty, które zawierają ranitydynę lub omeprazol. Leki te należy zażywać przed posiłkami (według zaleceń na ulotce). Warto też pamiętać o unikaniu obfitych dań i drzemek po jedzeniu. W razie potrzeby można też doraźnie sięgnąć po preparaty neutralizujące kwas żołądkowy. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.

Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Sylwia Szołtyk

