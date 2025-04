fot. Fotolia

Co sprawia, że Polacy chcą zmieniać swój wygląd za pomocą skalpela? Zwykle wynika to z kompleksów lub chęci zatrzymania czasu.

– Nierzadko pacjenci przychodzą na konsultacje do chirurga plastyka pod wpływem impulsu. Rozmawiamy o ich kompleksach. Są one rozmaite, czasem zupełnie wydumane, a czasem widoczne na pierwszy rzut oka – tłumaczy dr n. med. Piotr Osuch, specjalista chirurgii plastycznej.

Najpopularniejsze zabiegi chirurgii plastycznej to – u kobiet – korekcja piersi, głównie ich powiększenie. Służą do tego silikonowe wkładki, które są albo anatomiczne, czyli w kształcie przypominają naturalną pierś, albo okrągłe.

– U każdej pacjentki implanty są dobierane indywidualne. To zależy od szerokości klatki piersiowej, od typu budowy, czyli to jest sprawa, która wymaga bardzo skrupulatnego mierzenia i to się odbywa przed zabiegiem – mówi dr Piotr Osuch. Zanim pacjentka zdecyduje się na rozmiar i rodzaj wkładki może ona takie implanty przymierzyć, aby mieć pewność, że będzie czuła się dobrze z nowym biustem.

Bardzo popularnym zabiegiem u pań jest także korekcja nosa. Jak ocenia dr Osuch, wiele kobiet marzy o nowym wyglądzie nosa, nawet jeśli wygląda on dobrze i wydawałoby się, że nie powinien rodzić kompleksów. – Czy to będzie zbyt duży czubek nosa, czy to będzie garb na nosie, każdy jest skory, żeby ten nos sobie jakoś poprawić – tłumaczy lekarz.

Wśród panów najczęstsze zabiegi chirurgii plastycznej to korekcja powiek. Pierwsze oznaki starzenia pojawiają się u mężczyzn właśnie w tej okolicy. Zmorą mężczyzn są również wypadające włosy. Na szczęście technika przeszczepiania włosów jest tak zaawansowana, że po zabiegu wyglądają one zupełnie naturalnie.

Kolejny problem, z którym walczą mężczyźni to ginekomastia, czyli powiększenie się sutka w wyniku rozrostu tkanki tłuszczowej, włóknistej i gruczołowej.

– Coraz więcej młodych mężczyzn ma problem z dużym biustem i tutaj przychodzą z nadzieją, że ten biust będzie mniejszy. Można tu zaproponować albo odsysanie tkanki tłuszczowej, która tak modeluje piersi, że wyglądają na kobiece, albo można usunąć duży gruczoł. Bo też może być tak, że przerost gruczołu piersiowego u mężczyzny może być objawem choroby i to jest jedną z form leczenia. – objaśnia dr Osuch.

Źródło: Agencja Newseria

