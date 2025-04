Zabieg laserowej korekcji wzroku jest całkowicie bezbolesny. Lekarz wkrapla do oczu specjalny środek znieczulający. Możesz przez chwilę czuć szczypanie - to jedyny dyskomfort towarzyszący zabiegowi. Ryzyko wystąpienia powikłań po korekcji jest bardzo niskie. Powikłania mogą wystąpić jedynie u 1 osoby na 10000. Raz wykonany zabieg wystarczy na całe życie. Sytuacje, w których należy go powtórzyć zdarzają się niezwykle rzadko.

