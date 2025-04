Na czym polega trepanacja czaszki?

Trepanacja czaszki to zabieg polegający na wywierceniu otworów w czaszce oraz odsłonięciu mózgu z uzyskaniem pokrywy z kości czaszki. Do zabiegu używa się specjalne narzędzia i wiertarki neurochirurgiczne. Trepanacja czaszki może służyć do wykonania zabiegu operacyjnego, a w przypadku krwiaka wewnątrzczaszkowego może być zabiegiem ratującym życie.

Operacje nowotworów głowy i szyi

Nowotwory głowy i szyi – ta mrocznie brzmiąca nazwa kryje w sobie wszelkie procesy nowotworowe rozwijające się w tym rejonie ciała. Łączy bardzo różne choroby, poczynając od łagodnych nowotworów w łatwo dostępnych miejscach, aż po rozległe raki, które głęboko naciekają tkanki i niejednokrotnie okrutnie szpecą chorego. Jak leczymy operacyjnie różnego rodzaju nowotwory okolicy głowy, twarzy, jamy ustnej i szyi?

Operacje guzów przysadki

Przysadka jest malutkim gruczołem znajdującym się w przednim dole czaszki, tzn. leży na kości czaszki nad oczodołami pod przednimi płatami mózgu. Ten niewielki narząd bardzo rzadko atakują nowotwory. Jednak jeśli dojdzie już do rozrostu nowotworowego możemy spodziewać się dramatycznych konsekwencji z utratą wzroku łącznie. Wtedy swoimi umiejętnościami mogą popisać się neurochirurdzy podczas operacji, z niełatwym dostępem do guza, gdzie trudna lokalizacja wymaga wyjątkowej precyzji.

Leczenie operacyjne dyskopatii szyjnej

Dyskopatia to patologia dysku – tak potocznie określa się krążek międzykręgowy, czyli chrzęstny krążek znajdujący się miedzy trzonami sąsiadujących kręgów i amortyzujący wszystkie ruchy kręgosłupa. W dyskopatii dochodzi do „wypadnięcia” kręgu, czyli przemieszczenia się jądra dysku poza trzon kręgów. Dyskopatia kręgosłupa szyjnego prowadzić może do rwy ramiennej, ucisku na rdzeń kręgowy (rzadko) lub uszkodzenia nerwów. W takich sytuacjach konieczna może okazać się operacja.

Operacyjne leczenie zapaleni zatok

Pierwszym krokiem w leczeniu zapalenia zatok jest antybiotykoterapia. W przewlekłym zapaleniu zatok antybiotyki mogą być jednak nieskuteczne, a nawracające dolegliwości mogą prowadzić do przerostu błony śluzowej zatok i powstania polipów. Uciążliwe objawy zapalenia zatok zmuszają wtedy do sięgnięcia po skuteczniejsze metody leczenia. Jak jednak wyleczyć zatoki, których łączna liczba wynosi 24 i są rozmieszczone niemal w całej części twarzoczaszki? Jak wygląda operacja zapalenia zatok?

Tonsilectomia – wycięcie migdałków

Migdałki stanowią element układu limfatycznego jamy istnej i gardła. Zlokalizowane są w łukach podniebiennych i odpowiedzialne są za obronę immunologiczną przed zarazkami, które wnikają do naszego organizmu drogą jamy nosowej i jamy ustnej. Istnieje również tzw. trzeci migdał zlokalizowany w nosogardle, który przysparza laryngologom najwięcej kłopotów, szczególnie u dzieci. Jeżeli migdałki są powodem wielu dokuczliwych objawów – wtedy można zdecydować się na zabieg tonsilektomii.

