W sprzedaży jest ogromny wybór leków bez recepty. Nie oznacza to wcale, że można je stosować, kiedy dusza zapragnie i w dowolnych ilościach. Oto 3 podstawowe zasady, którymi powinnaś się kierować przy zażywaniu leków:

1. Czytaj ulotkę. Reklamy zwykle zapewniają, że lek jest całkowicie bezpieczny, pamiętaj jednak, że w przypadku niektórych substancji (kwasu acetylosalicylowego, paracetamolu, kropli do nosa) dotyczy

to tylko kilku pierwszych dni zażywania.

2. Przestrzegaj dawki. Nie zwiększaj jej bez konsultacji z lekarzem. Większość leków ma różne działania uboczne, które mogą ujawnić się właśnie po przedawkowaniu.

3. Po receptę tylko do specjalisty. Jeśli bierzesz środki hormonalne lub antydepresanty, proś o receptę wyłącznie swojego lekarza. To ważne, bo tylko on wie, jakie inne leki zażywasz i czy można je łączyć.