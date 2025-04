Badanie echokardiograficzne pokazuje serce w trakcie jego pracy w czasie rzeczywistym. Jest badaniem nieinwazyjnym. Te dwie cechy sprawiły, że w obecnych czasach żadna choroba serca nie jest rozpoznawana bez wykonania echo.

Badanie pozwala ponadto na wykorzystanie metody Dopplera do zobrazowania przepływu krwi. Jest podstawowym badaniem w wykrywaniu wad serca i powikłań zawału.

Do czego służy metoda Dopplera w badaniu echo?

Badanie metodą Dopplera pozwala na ocenę prędkości i kierunku przepływu krwi przez zastawki, pnie tętnicze i naczynia żylne. Umożliwia także wykazanie obecności nieprawidłowych przecieków wewnątrzsercowych przez ubytki przegród serca i przetrwały przewód tętniczy.

Badanie umożliwia ocenę gradientu ciśnień przez zwężone zastawki, pozwala obliczyć powierzchnię poszczególnych ujść zastawkowych, ocenić obecność fali zwrotnej w niedomykalności zastawek. Na podstawie szerokości i zasięgu tej fali pozwala ocenić półilościowo stopień niedomykalności zastawek, a poprzez to określić stopień zaawansowania wady serca.

Jak ocenić wydolność mięśnia sercowego?

Badanie umożliwia także pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory, czyli objętości krwi, jaką komora lewa tłoczy do aorty w fazie skurczu. Jest to parametr, który mówi o wydolności mięśnia sercowego i jest pomocny w ustalaniu rokowania, zwłaszcza u chorych po zawale serca. Zmniejszenie frakcji wyrzutowej wiąże się ze wzrostem śmiertelności wśród tych chorych.

Echo serca jest także przydatne w ocenie przebudowy, przerostu i rozstrzeni mięśnia sercowego. Badanie wykaże także zaburzenia kurczliwości serca, które najczęściej wynikają z zaburzeń ukrwienia. Stanowią one wczesny marker niedokrwienia.

Kiedy wykonać badanie echokardiograficzne?

Każda choroba serca i dużych naczyń stanowi wskazanie do badania echokardiograficznego. Wykonanie tego badania u chorych po zawale serca dostarcza wielu istotnych informacji, pomocnych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

Dzięki badaniu uzyskuje się dane na temat rozległości zawału, jego lokalizacji oraz ewentualnych powikłań jak tętniak pozawałowy, pęknięcie przegrody międzykomorowej, czy płyn w worku osierdziowym.

Badanie echokardiograficzne dobrze uwidacznia aortę piersiową. Pozwala wiec na diagnozowanie chorób aorty jak: rozwarstwienie, tętniak i ocenę blaszek miażdżycowych w ścianie naczynia. Za pomocą badania Echo można także wykryć płyn w worku osierdziowym. Jest pomocne w uwidocznieniu guzów serca, skrzeplin w jamach czy wegetacji bakteryjnych w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Obrazowanie echokardiograficzne odgrywa istotną rolę we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. Przyczynia się do rozpoznania wielu chorób serca i pomaga podejmować decyzje terapeutyczne. Zaletą badania jest jego bezpieczeństwo, nieinwazyjność i możliwość powtarzania.

