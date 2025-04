Objawy przewlekłego WZW typu C

U większości chorych w trakcie przewlekłego WZW typu C występuje osłabienie, ból mięśni i stawów, świąd skóry, obniżony nastrój. Choroba wykazuje powolną progresję. W wątrobie dochodzi do włóknienia i marskiej przebudowy.

Rozpoznanie przewlekłego WZW

Przewlekłe zakażenie HCV rozpoznaje się na podstawie obecności materiału genetycznego wirusa, czyli RNA HCV we krwi przez ponad 6 miesięcy oraz wykazaniu zmian zapalno-martwiczych w materiale pobranym podczas biopsji wątroby. Na podstawie biopsji określa się ponadto nasilenie włóknienia. Aktywność aminotransferazy alaninowej wzrasta okresowo.

Zalecenia dla przewlekle chorych na WZW

Chorym zakazane jest spożywanie alkoholu, bowiem nasila uszkodzenie wątroby i przyspiesza progresję do marskości. Nie ma przeciwwskazań do zajęć rekreacyjnych i uprawiania sportu a także kontynuowania pracy zawodowej, z wyjątkiem stanowisk wymagających szczególnego wysiłku fizycznego.

Leczenie

Celem leczenia przewlekłego WZW typu C jest eliminacja wirusa, która znamiennie zmniejsza ryzyka rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. W pierwszej kolejności do leczenia powinno się kwalifikować chorych z zaawansowanym włóknieniem określonym na podstawie biopsji wątroby, także oczekujących na przeszczepienie narządu, u hemodializowanych, zakażonych jednocześnie HBV lub HIV. Czas leczenia i dobór leków zależy od genotypu wirusa.

Monitorowanie

Chorzy z potwierdzoną lub prawdopodobną marskością wątroby wymagają także badań przesiewowych w kierunku raka wątrobowokomórkowego. Co 6-12 miesięcy oznacza się alfa-fetoproteinę, która jest markerem nowotworowym oraz wykonuje badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej.

Powikłania

U 5-20% chorych na przewlekłe WZW typu C rozwija się marskość narządu w ciągu 20-25 lat. To proces nieprawidłowej przebudowy, który doprowadza do upośledzenia funkcji. Czynniki ryzyka przyspieszające progresję do marskości to alkohol, płeć męska, zakażenie powyżej 40 roku życia, nadwaga i otyłość, palenie papierosów, cukrzyca, towarzyszące zakażenie HBV lub HIV. Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłego WZW o typie HCV jest rak wątrobowokomórkowy, który rozwija się u 5% chorych.

Leczenie ostrej fazy zakażenia HCV zmniejsza ryzyko przejścia zapalenia ostrego w proces przewlekły.

