Powstawanie zmian przedrakowych

Najprościej rzecz ujmując, stan przedrakowy jest to proces patologiczny, na podłożu którego może rozwinąć się rak. Statystycznie częściej zdarza się przejście w proces nowotworowy tkanki, w której rozwinął się stan przedrakowy niż zdrowej tkanki tego samego narządu. Niezależnie od obrazu makroskopowego, obraz histologiczny takich zmian jest podobny. Charakteryzuje się patologicznym rozrostem nabłonka z atypowymi i bezładnie rozmieszczonymi komórkami w obrębie jego warstw. Do zmian przedrakowych dochodzi pod wpływem drażniących czynników. Należy do nich przede wszystkim palenie papierosów, alkohol i narażenie na szkodliwe substancje w miejscu pracy. Dużą rolę odgrywa także nadmierna eksploatacja głosu, infekcje dróg oddechowych, choroba refluksowa przełyku i niedobory witamin.

Rodzaje zmian przedrakowych w krtani

Zmiany przedrakowe w krtani mogą przybrać postać leukoplakii, modzelowatości i brodawczaków. Leukoplakia jest to występowanie nabłonka płaskiego rogowaciejącego (takiego jak na powierzchni skóry) w miejscach, w których normalnie nie powinno go być, w tym przypadku w krtani. Objawia się jako biała zmiana, w różnej formie i wielkości, wyraźnie ograniczona od otaczającej różowej błony śluzowej. Sama obecność takiej białej plamy nie przesądza o istnieniu stanu przedrakowego. Można to stwierdzić jedynie po pobraniu wycinków i badaniu histologicznym, w którym określa się, czy komórki znajdujące się pod zrogowaciałą warstwą są prawidłowe czy zmienione. Jeśli zaawansowanie procesu rogowacenia jest duże z obecnością wyniosłych zmian, określa się je mianem pachydermii, czyli modzelowatości krtani. Do stanów przednowotworowych zaliczane są także brodawczaki dorosłych, związanie z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego.

Rozpoznanie i leczenie

Głównym objawem towarzyszącym stanom przedrakowym jest chrypka. Masywne zmiany mogą powodować duszność. Utrzymywanie się niepokojących objawów wymaga wizyty u laryngologa i dokładnej oceny krtani w badaniu endoskopowym. W przypadku leukoplakii wystarczające może być leczenie zachowawcze, z unikaniem czynników ją wywołujących i stosowaniem witaminy A. Konieczne są regularne wizyty kontrolne, aby ocenić czy nie następuje progresja zmian. Wówczas pobiera się wycinki i w razie potrzeby usuwa zmiany, obecnie najczęściej z zastosowaniem mikrochirurgii laserowej. Brodawczaki leczy się dodatkowo interferonem.

Leczenie i monitowanie stanów przedrakowych ma niebagatelne znaczenie w profilaktyce raka krtani.