Czym jest RZS?



Reumatoidalne zapalenie stawów, zwane także gośćcem stawowym, to przewlekła choroba ścięgien i stawów. Jest schorzeniem autoagresyjnym, co oznacza, że stawy atakowane są przez układ odpornościowy chorego. Istnieje wiele czynników powodujących chorobę. RZS wywołuje ból, ogranicza ruchomość stawów, a następnie niszczy je. Gościec należy do najczęstszych chorób zapalnych stawów. Zwykle dotyka pacjentów w wieku 40–50 lat, przeważnie kobiet.

Do czego prowadzi choroba?



Przewlekłe zapalenie błony maziowej wewnątrz stawu prowadzi do uszkodzenia struktur kostnych i chrzęstnych budujących staw. Następnie zniszczeniu ulegają więzadła i tkanki okołostawowe. W zaawansowanym stadium choroby dochodzi do deformacji stawów. RZS jest schorzeniem wielostawowym – atakuje dłonie i stopy, łokcie, kolana, barki oraz biodra. Z czasem reumatoidalne zapalenie stawów powoduje kalectwo.

Jakie są objawy RZS?



Najczęstsze dolegliwości związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów to:

ból, nadwrażliwość stawów;

obrzęk i poranna sztywność stawów;

mrowienie rąk i nóg;

ograniczenie sprawności i deformacja stawów;

pojawienie się niebolesnych guzków pod skórą.

Ponadto chorobie mogą towarzyszyć inne symptomy. Do alarmujących objawów należą:

bóle rozlane;

gorączka;

utrata wagi;

brak łaknienia;

osłabienie.

Należy pamiętać, że gościec może prowadzić do powstawania bardzo ciężkich powikłań, m. in.: zespołu cieśni nadgarstka, pęknięć ścięgien, uszkodzenia rdzenia kręgowego, zapalenia naczyń, ostrego zespołu wieńcowego oraz zespołu Felty’ego.

Jak przebiega RZS?



Przebieg choroby zależy od indywidualnych cech organizmu. Poszczególne przypadki RZS mogą bardzo się od siebie różnić. Zmiany zwyrodnieniowe mogą przybierać rozmaite postaci – nagłą lub powolną, ostrą lub utajoną. Często trudno określić, w jakim stadium choroby znajduje się pacjent, ponieważ gościec może w różnym stopniu atakować poszczególne stawy – podczas gdy w jednych stawach choroba będzie dawać wyraźne objawy, w innych może początkowo przebiegać bezobjawowo.

Jak się leczy RZS?



RZS jest chorobą nieuleczalną. Oznacza to, że terapia ma na celu spowolnienie procesu chorobowego i niedopuszczenie do powstania powikłań.

Istotną rolę w leczeniu odgrywa fizjoterapia, która pozwala dłużej zachować sprawność stawów. Pomocne są specjalne ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia izometryczne, zabiegi hydroterapii.

W walce z bólem towarzyszącym RZS stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, substancje lecznicze, które modyfikują przebieg choroby oraz leki steroidowe (także dostawowo). W przypadku, gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi pożądanych efektów, lekarz może skierować pacjenta na zabieg synowektomii.