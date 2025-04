Ciągle mam zimne stopy i dłonie. Nawet gdy na dworze panuje upał, albo jestem ciepło ubrana i tak nie mogę pozbyć się uczucia chłodu. Skąd się to bierze i czy jest na to jakiś sposób?

Porada lekarza:

Na zimne ręce i nogi często skarżą się kobiety o drobnej budowie ciała i niskim ciśnieniu. Zwykle nie jest to związane z żadną chorobą i nie wymaga leczenia. Warto jednak sprawdzić w badaniach laboratoryjnych, czy przyczyną marznięcia nie jest niedokrwistość lub niedoczynność tarczycy. Jeśli uczuciu zimna towarzyszy blednięcie palców, a następnie ich sinienie może to być związane z nieprawidłowym skurczem naczyń włosowatych, czyli chorobą Raynaud. Jeśli zaobserwowała pani takie zmiany na dłoniach po zmarznięciu, proszę zgłosić się do poradni dermatologicznej w celu wykonania kapilaroskopii (oceny pod mikroskopem budowy i pracy drobnych naczyń). Natomiast jeśli problem ogranicza się tylko do uczucia zimna, należy regularnie zażywać ruchu, przy niskim ciśnieniu zwiększyć ilość wypijanych płynów, dosalać potrawy, unikać nerwowych sytuacji (przewlekły stres podnosi poziom adrenaliny, która obkurcza obwodowe naczynia krwionośne).