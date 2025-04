Kiedyś panowało przekonanie, że ospa u dzieci po prostu musi się pojawić, a oprócz uciążliwych krostek choroba nie wywołuje żadnych dolegliwości. Warto jednak pamiętać, że wirus ospy (Varicella Zoster, czyli VZV) nie wszystkich traktuje równie łagodnie. Co roku z jego powodu trafia do szpitala ok. 1200 osób. Co powinniśmy więc zrobić, gdy podejrzewamy ospę?

Na początek rozpoznać objawy ospy:

Objawem typowym dla ospy są czerwone plamki, które szybko zmieniają się w swędzące, wypełnione płynem surowiczym pęcherzyki. Krostki te łatwo pękają. W ich miejsce powstają strupki. Wysypka pojawia się w kilku rzutach. Zazwyczaj na tułowiu, może jednak też zaatakować inne rejony ciała. Jakie jeszcze objawy mogą towarzyszyć ospie?

Podczas ospy mogą występować bóle głowy i wysoka gorączka – nawet do 40°C. Do jej obniżenia najlepiej stosować paracetamol.

bóle głowy i wysoka gorączka – nawet do 40°C. Do jej obniżenia najlepiej stosować paracetamol. Zdarza się, że ospa wietrzna powoduje powikłania. Może do nich dojść, gdy wysypka wystąpi w oku albo źle się goi, np. gdy dojdzie do bakteryjnego zapalenia skóry. Konsekwencją ospy bywają także: drgawki gorączkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc. Ważne jest zatem, by pacjent był pod opieką lekarza.

Jeśli podejrzewasz, że u ciebie lub dziecka rozwinęła się ospa, warto udać się do lekarza by potwierdzić diagnozę. Zrób to koniecznie jeśli jesteś w ciąży - ospa może być bowiem groźna dla rozwijającego się płodu!

Jak chronić się przed ospą wietrzą?

Najlepszym sposobem ochrony przed wirusem jest szczepienie. Niestety, trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni (ok. 170 zł). Szczepionkę można podawać niemowlętom od dziewiątego miesiąca życia. Do 12. roku życia wystarczy jedna dawka, starszym dzieciom oraz osobom dorosłym ochronę zapewniają dopiero dwie dawki.

Szczepienie zaleca się szczególnie osobom mającym kontakt z dziećmi (np. przedszkolankom) oraz kobietom, które planują zajść w ciążę, a wcześniej nie chorowały na ospę.

osobom mającym kontakt z dziećmi (np. przedszkolankom) oraz kobietom, które planują zajść w ciążę, a wcześniej nie chorowały na ospę. Szczepionkę można przyjąć nawet wtedy, gdy podejrzewamy, że mogliśmy się już zarazić. Warunek – trzeba to zrobić w ciągu 72 godzin od kontaktu z chorym. Nawet jeśli profilaktyka ta nie uchroni nas przed atakiem ospy, to przynajmniej znacznie go osłabi.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki