Wbrew pozorom od przemarznięcia do odmrożenia droga wcale nie jest długa. Wystarczy, że w chłodny (ok. 0°C) dzień wieje porywisty wiatr (ok. 15 m/s), a marzniesz jakby temperatura spadła do minus 20 st. C! Jeśli w dodatku pada, masz wilgotne ubranie, szybko przemarzniesz. Może to się skończyć przeziębieniem, zapaleniem pęcherza lub odmrożeniami.

Co powinnaś robić?

Gdy bardzo zmarzłaś, masz zaczerwienione, opuchnięte ręce, nogi lub twarz, natychmiast działaj.

- Powoli ogrzewaj zmarznięte okolice ciała, najlepiej w wodzie – najpierw powinna mieć temperaturę ok. 27 st. C, następnie stopniowo dolewaj ciepłej, aż osiągnie temperaturę ok. 37–38°C.

- Napij się czegoś ciepłego (w temp. ok. 40°C), ale nie gorącego. Może to być herbata z lipy. Nie pij alkoholu!

- Nie rozcieraj, ani nie masuj przemarzniętych części ciała. Są one wyjątkowo wrażliwe na dotyk i mogą boleć.