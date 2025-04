Fot. Fotolia

Reklama

Bardzo głośne słuchanie radia i oglądanie telewizji, częste prośby o powtórzenie wymówionych przez rozmówcę słów, zwłaszcza w głośnym otoczeniu. To pierwsze objawy wskazujące na to, że twój rodzic zaczyna mieć problemy ze słuchem. Utrata słuchu nie jest zjawiskiem nagłym – zazwyczaj problem ewoluuje. Obserwuj reakcje i zachowanie rodzica. Jeżeli zaczynasz zauważać niepokojące sygnały coraz częściej – zgłoście się do lekarza laryngologa.

Jak zdiagnozować problemy ze słuchem u seniora?

Lekarz specjalista wykona badanie określające problem ze słuchem, np. tzw. audiogram. Wyniki określą stopień uszkodzenia, a tym samym wskażą najlepsze rozwiązanie, które pomoże seniorowi wrócić do świata dźwięków. W przypadku niewielkich i początkowych zmian wystarczające może być leczenie farmakologiczne. W większości przypadków lekarz zaleci jednak aparat słuchowy, a przy poważniejszych zmianach (lub gdy aparat nie spełni swojej roli) – implant słuchowy.

Aparat słuchowy wzmacnia odbierane dźwięki, dzięki czemu będą one zrozumiałe dla seniora. Implant natomiast omija uszkodzone części ucha, trafiając bezpośrednio do nerwu słuchowego. Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym.

Przed wszczepieniem implantu senior musi przejść pozytywnie procedurę kwalifikacyjną potwierdzającą gotowość organizmu do przejścia tego typu operacji.

Zobacz także: Czym jest niedosłuch starczy?

Dlaczego warto dbać o słuch w podeszłym wieku?

To, że senior nie żyje już tak aktywnie, jak kilkanaście lat temu, nie oznacza, że ma się pogodzić z niedosłuchem. Spotkania z rodziną, wyjścia z przyjaciółmi, zabawa z wnukami – są dziesiątki powodów, dla których powinien słyszeć najlepiej, jak to tylko możliwe. Problemy ze słuchem bardzo często prowadzą do izolacji. Osoba niedosłysząca obawia się kontaktów z dużą grupą ludzi, wejścia w nowe środowisko, wyjazdów – zamyka się powoli w swoim świecie. Nie możesz do tego dopuścić! Zwłaszcza, że jest tyle możliwości leczenia.

Leczenie problemów ze słuchem jest drogie, ale na szczęście całkowicie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ finansuje operację wszczepienia implantu słuchowego zarówno u dzieci, osób dorosłych, jak i seniorów. Nie ma górnej granicy wieku, po której nie możecie zdobyć środków na implantację. Jedynym warunkiem jest stan zdrowia pacjenta, pozwalający na przeprowadzenie zabiegu.

Jeśli chcesz nabrać pewności, że takie leczenie pomaga, wejdź na www.razemdlasluchu.pl i zapoznaj się z prawdziwymi historiami pacjentów, którzy odzyskali słuch.

Źródło: Materiały prasowe "Razem dla Słuchu"

Reklama

Zobacz także: Jak uniknąć infekcji w starszym wieku?