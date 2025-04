Miałam kiedyś poważnie skręconą nogę w kolanie. Wydawało mi się, że została wyleczona. Ale ostatnio zaczęłam uprawiać jogging i czuję, że znowu mi dokucza. Co robić?

Reklama

Porada ortopedy:

Bieganie to sport dość obciążający dla układu kostno-stawowego. Jak wynika ze statystyk, co drugi biegacz, który zaczyna treningi bez odpowiedniego przygotowania, trafia z urazami do ortopedy. Pani noga niestety „zapamiętała” dawną kontuzję, jest w tym miejscu osłabiona i bardziej podatna na urazy. Proszę przed treningiem (oraz po nim) zawsze robić rozgrzewkę (przysiady, pajacyki, podciąganie kolan do góry i stóp do pupy). To powinno przygotować mięśnie i stawy do zwiększonej pracy, a po niej rozciągnie Pani nadmiernie napięte tkanki.

Reklama

Warto kupić w sklepie rehabilitacyjnym elastyczny stabilizator na kolano i nosić go podczas joggingu. Ważne są również dobre buty sportowe: właściwie dopasowane do stopy, wypełnione elastyczną pianką lub z poduszką powietrzną, która doskonale amortyzuje uderzenia i wstrząsy. Po treningu może też Pani zrobić okład z lodu na staw. Ale jeśli te metody nie pomogą, to radzę pójść do ortopedy

i opowiedzieć mu o swoim problemie.