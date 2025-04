To, że przeterminowanych leków nie wolno stosować, powinno być oczywiste dla każdego pacjenta, który chce chronić swoje zdrowie, a nie sobie szkodzić. Nie każdy jednak wie, że stare leki należy odpowiednio utylizować – co oznacza, że nie powinno się ich wyrzucać do kosza czy spuszczać w toalecie. Niezużyte, stare leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach do utylizacji leków. Można je znaleźć np. w aptekach.

