Zapalenie oskrzelików charakteryzuje się ostrym stanem zapalnym z obrzękiem, występowaniem martwicy nabłonka drobnych dróg oddechowych, zwiększonym wytwarzaniem śluzu i skurczem oskrzeli. Choroba może przebiegać w postaci łagodnej infekcji, niekiedy jednak jej przebieg jest bardzo ciężki. Wymagana jest wtedy hospitalizacja, ze względu na zagrożenie życia dziecka.

Czynniki doprowadzające do zapalenia oskrzelików

Choroba jest najczęściej spowodowana infekcją wirusową. Głównym winowajcą jest wirus syncytium nabłonka oddechowego- wirus RSV (75%zakażeń). Inne wirusy odpowiedzialne za infekcje to: ludzki matapneumowirus, wirus grypy, paragrypy, adenowirus. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową.

Kto narażony?

Narażone są głównie niemowlęta między 2 i 6 miesiącem życia (80% infekcji). Większe ryzyko zachorowania mają także: wcześniaki, dzieci matek obciążonych wadami układu oddechowego i palących papierosy. Hospitalizacja z powodu zapalenie oskrzelików, w wyniku zakażenia RSV, może wskazywać na późniejszą predyspozycję do zachorowania na astmę oskrzelową.

Niepokojące objawy

Początkowe objawy występujące u dziecka, są podobne do tych, które obserwujemy podczas infekcji nosa i gardła: katar, kichanie, zaczerwienienie śluzówek. Później pojawiają się: gorączka, świszczący oddech, uporczywy kaszel, duszność wydechowa.

Badania dodatkowe, również pomagają stwierdzić czy dziecko rzeczywiście choruje na zapalenie oskrzelików. Lekarz może zlecić wykonie: zdjęcia rentgenowskiego płuc (cechy rozdęcia płuc), badania laboratoryjnego krwi (ocena wysycenia hemoglobiny tlenem), badania mikrobiologicznego wydzieliny z dróg oddechowych (obecność wirusa RSV), badania spirometrycznego (cechy obturacji).

Leczenie

Leczenie zapalenie oskrzelików opiera się przede wszystkim na prawidłowej pielęgnacji dziecka. Obejmuje ona: właściwe nawodnienie, monitorowanie tętna, oddechu, nawilżanie dróg oddechowych, odpowiedni dostęp czystego, chłodnego powietrza, czasami również tlenoterapię. W terapii stosuje się czasami leki przeciwwirusowe (np. rybawiryna), postępowanie takie budzi jednak kontrowersję, ze względu na brak poprawy u części chorych. Nie zaleca się rutynowego podawania glikokortykosteroidów oraz leków rozszerzających oskrzela, ponieważ nie ma znaczących dowodów potwierdzających skuteczność takiego leczenia. Antybiotyki nie są zalecane do leczenia zapalenia oskrzelików. Podawanie ich jest jedynie uzasadnione, w przypadku objawów wtórnej infekcji bakteryjnej (wysoka gorączka, ropny katar). Do bakteryjnego nadkażenia dochodzi u 1-12% dzieci. Czasami zalecane bywają inhalacje soli hipertonicznej. Skuteczność tej metody, wymaga jednak wciąż potwierdzenia badaniami klinicznymi.

Zapalenie oskrzelików jest częstą chorobą wieku dziecięcego. Może mieć różny przebieg – od łagodnego, po ciężki wymagający pobytu w szpitalu. Podstawą leczenia jest właściwa pielęgnacja chorego. Niezwykle ważna jest również odpowiednia profilaktyka (dbałość o higienę, unikanie kontaktu z osobami chorymi, odpowiednie leczeni infekcji wirusowych).

