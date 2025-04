Anoreksja - definicja

Anorexia nervosa (grec. an – brak, orexis – apetyt) należy do grupy specyficznych zaburzeń odżywiania się. Termin „anoreksja” został wprowadzony do literatury przedmiotu przez E. Lasegue’a w 1873 roku i W. Gulla w 1874 roku. Zgodnie ze znaczeniem terminu „anoreksja” przyjęło się błędne twierdzenie, że chorobie tej towarzyszy brak apetytu. Tymczasem osoby cierpiące na anoreksję czują głód, ale odmawiają spożywania posiłków w obawie przed przytyciem.

Lęk przed przytyciem

W literaturze psychologicznej i medycznej anoreksję określa się najczęściej jako schorzenie o podłożu psychicznym, którego istotą jest świadome, rygorystyczne ograniczanie ilości przyjmowanych pokarmów, silne koncentrowanie się na wyglądzie i masie ciała powiązane z panicznym lękiem przed przybraniem na wadze.

Kto choruje na anoreksję?

Anoreksja dotyka najczęściej dziewczęta w okresie adolescencji (między 12. a 19. rokiem życia). Trzeba zaznaczyć, że dolna granica wieku zachorowań nieustannie się obniża. Znane są przypadki występowania anoreksji u dzieci między 8. a 10. rokiem życia. Chłopcy stanowią niewielki odsetek populacji osób chorujących. Choroba rozpoczyna się u nich ok. 15.–16. roku życia, jej przebieg jest cięższy niż u dziewcząt, częściej także zdarzają się przypadki utrwalenia patologicznych nawyków żywieniowych.

Kraje rozwijające się -rosnące zagrożenie

Najwięcej przypadków zachorowań na anoreksję zauważa się w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie pożywienie jest łatwo dostępne. Trzeba jednak zaznaczyć, że w krajach biednych i nisko uprzemysłowionych wskaźnik zachorowalności na jadłowstręt psychiczny systematycznie wzrasta.

