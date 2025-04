Ostra biegunka

Biegunka trwająca do 14 dni jest traktowana jako ostra. Postać przewlekła trwa minimum 30 dni. Pierwsza z nich to najczęściej konsekwencja zakażenia przewodu pokarmowego wirusami, bakteriami lub rzadziej – pasożytami i grzybami. Mogą ją także powodować toksyny bakteryjne i grzybicze, którymi zanieczyszczona bywa żywność. Inna popularna przyczyna to leki. Są to głównie antybiotyki, ale także leki hipotensyjne (inhibitory konwertazy, diuretyki), niesteroidowe leki przeciwzapalne, antydepresanty (SSRI), leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego, metformina, hormony tarczycy. Ponad to biegunka może być efektem nadwrażliwości pokarmowej (stosunkowo często u dzieci). U części chorych biegunka pojawia się ostrym zapaleniu uchyłków jelitowych.

Zobacz też: Jak rozpoznać nietolerancję pokarmową?

Przewlekła biegunka

Przewlekła biegunka zawsze wymaga diagnostyki i wykrycia przyczyny. Za 90% jej przypadków są odpowiedzialne: rak okrężnicy, nieswoiste zapalenia jelit oraz tzw. zespół jelita drażliwego. Wachlarz przyczyn jest jednak niezwykle szeroki. Obejmuje między innymi: wiele grup leków, zaburzenia równowagi flory bakteryjnej w jelitach, nadmiar hormonów (m.in. gastryny, VIP, hormonów tarczycy), błędy dietetyczne oraz zaburzenia trawienia poszczególnych składników pożywienia, a także zakażenia pierwotniakowe i pasożytnicze. Odrębnym, choć częstym problemem są biegunki u chorych z niedoborami odporności oraz chorujących na nowotwory złośliwe.

Zobacz też: Kiedy mamy do czynienia z biegunkami pasożytniczymi?

Przewlekająca biegunka

Pośredni czas trwania biegunki (15-30 dni), bywa określany jako postać przewlekająca, często sprawia trudności diagnostyczne. Najczęściej jest to kontynuacja lub konsekwencja nieodpowiedniego leczenia dolegliwości ostrych.

Powyższy, skrótowy opis przyczyn ma na celu zwrócenie uwagi jak powszechną dolegliwością jest biegunka oraz do ilu rozpoznań może prowadzić. Najważniejsze, aby rozumieć, że biegunka to objaw, a nie choroba sama w sobie. Postać ostra zazwyczaj nie jest groźna, o ile nie doprowadzi do odwodnienia (małe dzieci, osoby starsze). Postać przewlekła musi się zakończyć postawieniem rozpoznania co do choroby, która ją wywołuje.

Reklama