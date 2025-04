Celiakia to wrodzona choroba spowodowana nietolerancją glutenu. Nazwa gluten natomiast oznacza grupę nierozpuszczalnych frakcji białek, które są składnikiem pszenicy, żyta, jęczmienia oraz owsa. Gluten u osób z nietolerancją prowadzi do zaniku kosmków jelitowych. Objawia się to zaburzeniami trawienia i wchłaniania pokarmów.

Przyczyny choroby nie są do końca poznane. Może być spowodowana między innymi alergią i wrodzonym lub dziedzicznym brakiem enzymu rozkładającego gluten. Teorii na temat jej powstawania jest kilka.

