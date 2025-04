Podczas badania lekarz ocenia to, czy zmiany skórne mają równe brzegi, określa ich kolor, wielkość oraz strukturę. Badanie to umożliwia wychwycenie czerniaka - nowotworu o znacznym stopniu złośliwości. Największe prawdopodobieństwo zachorowania na czerniaka występuje u osób o jasnej karnacji. Każda osoba, która ma liczne zmiany barwnikowe powinna zgłosić się do dermatologa.

