Budowa stawu barkowego

Staw barkowy jest stawem kulistym wolnym, w którym główkę stawową tworzy głowa kości ramiennej, a panewkę stawową wydrążenie stawowe łopatki i obrąbek stawowy. Staw otoczony jest torebką stawową i wzmocniony więzadłami.

Co to jest endoproteza stawu barkowego?

Endoproteza stawu barkowego to implant umieszczany w miejscu chorego stawu, który ma za zadanie zastąpić jego zniszczone części.

Wyróżniamy dwa typy endoprotez stawu barkowego:

Proteza całkowita – ten rodzaj protezy jest stosowany w przypadku większych zmian zwyrodnieniowych stawu barkowego . Składa się on z części wykonanej z polietylenu , która ma zastąpić panewkę stawową , oraz części metalowej, która zastępuje głowę kości ramiennej.

– ten rodzaj protezy jest stosowany w przypadku większych zmian zwyrodnieniowych . Składa się on z części wykonanej z , która ma zastąpić , oraz części metalowej, która zastępuje głowę kości ramiennej. Proteza połowiczna – ten rodzaj protezy stosowany jest, gdy w wyniku procesu chorobowego zniszczona została jedynie głowa kości ramiennej. Jest to metalowy implant w kształcie kuli, który zastępuje główkę stawową. Panewka nie wymaga wymiany.

Kiedy konieczna jest endoprotezoplastyka stawu barkowego?

Endoprotezoplastykę stawu barkowego, czyli operację wstawienia protezy, stosuje się zwykle w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Wskazaniem do zabiegu mogą być także skomplikowane złamania lub reumatyzm. Endoprotezę poleca się w szczególności tym pacjentom, u których ból i sztywność stawu uniemożliwiają codzienną aktywność fizyczną, a środki przeciwbólowe i inne farmaceutyki nie przynoszą zadowalających efektów.

Jak przebiega zabieg implantowania endoprotezy stawu barkowego?

Endoprotezoplastyka stawu barkowego przeprowadzana jest w pełnej narkozie. Dzień przed operacją pacjent otrzymuje antybiotyki zapobiegające zakażeniu i heparynę, która chroni przed zakrzepami. Sam zabieg trwa zwykle około 1–2 godzin. Po operacji pod kontrolą rehabilitanta pacjent wykonuje ćwiczenia usprawniające staw. Również po wyjściu do domu chory musi pamiętać o regularnych ćwiczeniach, które pozwalają odzyskać ruchomość stawu.

Czego można oczekiwać po zabiegu?

Endoprotezoplastyka stawu barkowego w zdecydowanej większości przypadków przynosi całkowite ustanie dolegliwości bólowych. Jeśli pacjent podejmie współpracę z Poradnią Rehabilitacyjną lub sam pamięta o wykonywaniu ćwiczeń w domu, ma również duże szanse na odzyskanie zadowalającej ruchomości stawu.

