Coraz chętniej wspieramy różnego rodzaju organizacje i przedsięwzięcia mające na celu pomoc krajom trzeciego świata. Jedną z nich jest Sprawiedliwy Handel. Na rynku dostępnych jest już wiele produktów sprowadzanych z ubogich państw, dostępnych w sklepach internetowych, sklepach ze zdrową żywnością czy w dużych supermarketach. Warto dowiedzieć się dlaczego warto kupować od tych producentów.

Reklama

Co to jest fair trade?



Fair Trade to nic innego jak sprawiedliwy handel. Ta organizacja pozarządowa oferuje lepsze

warunki handlowe firmom i producentom z krajów, które aktywnie się rozwijają.

Co ma na celu?

Głównym celem Fair Trade jest pomoc na rzecz poprawy warunków życia i pracy ludzi

zamieszkujących kraje Globalnego Południa. Producenci mogą liczyć na korzystną cenę za

swoje usługi oraz wsparcie, aby móc prowadzić swoją firmę w sposób bezpieczny dla ludzi i

środowiska. Równie ważny jest rozwój ich społeczeństwa o co dba organizacja.

Co to oznacza dla nas – konsumentów?

Dzięki organizacji Fair Tread możemy kupować produkty wytwarzane przez ludzi uczciwie

traktowanych i wynagradzanych. Produkty te są również otrzymywane w sposób

pozwalający chronić nasze środowisko.

Od jak dawna?



Fair Trade zaczęła rozwijać się w latach 60-tych XX wieku. Hasło przewodnie brzmiało „Trade

not Aid” i wzywało do rozwoju handlu i współpracy z Afryką i Ameryką Łacińską. Wkrótce

głównym źródłem dochodów stały się produkty spożywcze. Wprowadzono również system

certyfikacji, dzięki któremu możemy mieć pewność co do pochodzenia produktów.

Co to są kraje Globalnego Południa?



Do krajów Globalnego Południa należą przede wszystkim Afryka, Ameryka środkowa i

południowa oraz Azja.

Jakie produkty fair tradeożesz kupić?



Najważniejsze produkty to: kawa, herbata, kakao, czekolada, banany, produkty medycyny

naturalnej, kosmetyki, piłki, bawełna i inne.

Reklama

mgr. inż. Aleksandra Kilen-Zasieczna

Poradnia Dietetyczna JeszFresh