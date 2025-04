Chorzy, gdy nie wiedzą, że mają do czynienia z gorączką neutropeniczną, leczą się na własną rękę jak przy zwykłej gorączce i tym samym mogą pogarszać stan swojego zdrowia. Lekarze pierwszego kontaktu nie zawsze wiedzą jak postępować z pacjentami przechodzącymi chemioterapię i też zalecają im środki przeciwgorączkowe. Tymczasem zaniedbana gorączka neutropeniczna uniemożliwia kontynuowanie chemioterapii, co w konsekwencji może prowadzić do śmierci.

Wystapienie neutropenii i/lub gorączki neutropenicznej zmniejsza/ją skuteczność leczenia. Należy więc zapobiegać gorączce neutropenicznej. Profilaktyka może wesprzeć zachowanie właściwego rytmu i dawki chemioterapii, co w konsekwencji ocali wiele osób.

W Polsce co roku wykrywanych jest nawet 110 tysięcy nowych zachorowań na raka. Z danych Polskiej Unii Onkologii wynika, że w Polsce całkowicie wyleczonych z nowotworu zostaje średnio 30% dorosłych i 75% dzieci, co pod względem skuteczności leczenia w porównaniu z Europą Zachodnią, plasuje nasz kraj na odległym 22 miejscu (dane z 2007 roku).

