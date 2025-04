Co to jest klimakterium?

W średniowieczu człowiek żył przeciętnie ok. 40 lat. Dzisiaj uległo do radykalnej zmianie. Obecnie kobieta zbliżająca się do pięćdziesiątki jest silna i rozpoczyna najlepszy okres swojego życia.

Reklama

Jednak w tym właśnie okresie stopniowo wygasa czynność jajników i w konsekwencji spada produkcja żeńskich hormonów płciowych - estrogenów i gestagenów. Z punktu widzenia

biologii rozpoczyna się okres przekwitania. Przekwitanie często nazywane jest "menopauzą". Jest to ostatnia - w sposób naturalny sterowana przez jajniki - miesiączka w życiu kobiety.

"Premenopauza" to okres kilku lat przed menopauzą. "Perimenopauza" obejmuje okres kilku lat - przed i po menopauzie. Natomiast "postmenopauza" to czas od menopauzy do ok 65 roku życia. Lata późniejsze określ sie mianem "senium"

Indywidualną cechą każdej kobiety jest wiek wystąpienia menopauzy jak i czas trwania poszczególnych faz.

Dolegliwości związane z przekwitaniem:

Hormony odgrywają w organizmie niezwykle ważną rolę. Niedobór estrogenów , który narasta powoli w okresie przekwitania prowadzi często do wystąpienia szeregu dolegliwości (fizycznych , a także psychicznych). Na początku występują nieregularne miesiączki.

Później występują takie objawy jak :

stany depresyjne

rozdrażnienie , brak chęci do działania

zmęczenie

oraz objawy fizyczne :

kołatanie serca - zaburzenia snu

uderzenia gorąca

napady potów

Miesiączki wkrótce ustają .

Leczenie

Leczenie dolegliwości związanych z okresem przekwitania polega na uzupełnianiu brakujących hormonów (hormonalna terapia zastępcza HTZ). Terapia ta łagodzi , a nawet całkowicie znosi dolegliwości tego okresu , poprawiając jakość życia , przywracając chęć do aktywnego działania.

Zapobiega także typowym , związanym z wiekiem chorobom .

Problemy z nietrzymaniem moczu

Niedobór hormonów często powoduje zaburzenia funkcji pęcherza moczowego. Objawiają sie one między innymi mimowolnym oddawaniem moczu. Dolegliwość ta jest dla kobiet uciążliwa i wstydliwa. Terapia hormonalna przynosi znaczną poprawę, a nawet powoduje całkowite ustąpienie tych dolegliwości.

Blog wegetariański

Prawo pracy w praktyce