Co to jest refleksologia?

Refleksologia to jedna z podstawowych form medycyny alternatywnej. Jest to terapeutyczny masaż stóp oparty na fizjologicznych i neurologicznych badaniach. Refleksoterapeuci doprowadzają organizm do równowagi. Nie skupiają się na leczeniu konkretnego schorzenia, a rozważają dolegliwość w kontekście całego organizmu.