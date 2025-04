Refluks żołądkowo-przełykowy – GERD jest stanem zapalnym błony śluzowej przełyku, spowodowanym zarzucaniem treści pokarmowej z żołądka. Refluks objawia się przede wszystkim zgagą, jednak może do niego dołączyć: piekący ból za mostkiem, który pojawia się przy nachylaniu się lub w pozycji leżącej, astma czy kaszel. Nieleczony GERD może prowadzić do groźnych powikłań. Terapia zaś nie jest uciążliwa i zdarza się, że jest stosowana jedynie w czasie pojawienia się objawów. Jeśli cierpisz na refluks – zgłoś się do lekarza.

Reklama