Na czym polega ta choroba?

Stwardnienie rozsiane polega na uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, a konkretnie komórek nerwowych, które służą do przewodzenia impulsów nerwowych. Impulsy te służą jako swojego rodzaju „wiadomości”, które są przesyłane z mózgu do konkretnych komórek mięśni, gruczołów i innych tkanek, a następnie w drugą stronę - z obwodu do mózgu. Taka „wiadomość” wysłana do mięśni może mówić „podnieś rękę do góry”, „zamknij oko” czy „idź prosto”. Natomiast z mięśnia (na przykład ręki) do mózgu może zawierać treść „ta siatka jest dla mnie za ciężka, muszę wziąć ją do drugiej ręki” i wtedy mózg wysyła sygnał do drugiej ręki, aby przejęła obciążenie… Poza tym mózg musi te wszystkie wiadomości kontrolować i sortować. W stwardnieniu rozsianym nie wszystkie wiadomości mogą trafić do adresata.

Do czego służy ośrodkowy układ nerwowy?

Układ nerwowy steruje wszystkimi czynnościami naszego organizmu nie tylko związanymi z poruszaniem się, ale także całą świadomością otaczającego nas świata. Najważniejsze z nich i niezbędne do życia to: oddychanie, widzenie, słyszenie, czucie smaku i zapachu oraz odczuwanie wszystkich bodźców takich jak dotyk, ból, świąd, ciepło, zimno i ucisk.

W jaki sposób uszkadzane są komórki w stwardnieniu rozsianym?

Każda komórka nerwowa w ośrodkowym układzie nerwowym otoczona jest osłonką zbudowaną z białka o nazwie „mielina”. Dzięki jej obecności impulsy nerwowe są przesyłane szybko i bez naszej świadomości. Pomoże to zobrazować fakt, że nawet nie musimy pomyśleć o tym, żeby zamknąć oczy podczas mrugania – ta czynność robi się „sama”, bez udziału naszej woli ze względu na szybkość sygnału płynącego z mózgu. W stwardnieniu rozsianym osłonka mielinowa ulega uszkodzeniu, zaczyna jej brakować wokół komórek nerwowych, przez co przewodzenie sygnałów z mózgu i do mózgu nie odbywa się już tak sprawnie.

Co powoduje ubytek osłonki mielinowej w stwardnieniu rozsianym?

Niestety do końca nie jest to poznane. Obecnie naukowcy najbliżsi są hipotezie, która mówi o autoimmunologicznym pochodzeniu choroby. Znaczy to, że nasz własny organizm wytwarza specjalne przeciwciała, których funkcją jest mobilizacja wszystkich sił układu odpornościowego do walki przeciwko konkretnej grupie komórek. Jeśli układ ten jest sprawny – przeciwciała wytwarzane są do usuwania bakterii czy wirusów. Jeśli natomiast nie działa prawidłowo (jak w przypadku stwardnienia rozsianego), przeciwciała walczą z własnym organizmem. Mówimy wtedy o chorobie autoimmunologicznej, inaczej zwanej chorobą z autoagresji.