Co oznacza ten skrót?

Mianem TORCH określa się kilka chorób zakaźnych zagrażających płodowi w czasie ciąży, a przekazywanych mu poprzez organizm zarażonej matki. Do tej rupy należą następujące patogeny angielskiego akronimu: toksoplazmoza, wirus różyczki, cytomegalowirus, wirus brodawczaka ludzkiego oraz wirusy grypy, odry, wirus B19. Zarazki te mogą prowadzić do poważnego i trwałego uszkodzenia płodu, a nawet do utraty ciąży. Szczególnie groźna sytuacja występuje, gdy do infekcji dochodzi w pierwszych trzech miesiącach trwania ciąży.

Zapobieganie kluczem do zdrowia

Dużo łatwiej zapobiegać chorobom niż je niż leczyć, a co za tym idzie w czasie należy dokładnie stosować się do zaleceń lekarza. Nie zapominajmy o kontrolnych badaniach: wizytach lekarskich, testach krwi oraz regularnej ultrasonografii. Toksoplazmoza przenosi się łatwo poprzez kontakt z kotami oraz przez surowe owoce, warzywa i mięso. Planując ciążę pamiętajmy o szczepieniu na różyczkę. Większość kobiet szczepi się w wieku dziecięcym, natomiast w czasie trwania samej ciąży jest nie wykonuje się go ze względu na zdrowie płodu. Jeśli z jakiegoś powodu ominęło nas szczepienie, pomyślmy o nim planując ciążę. Unikanie pozostałych zarazków nie jest wybiórcze i ogranicza się do unikania kontaktów z osobami podejrzanymi o chorobę.

Małe ciałko, duży problem

Organizm kobiety ma odpowiednio rozwinięty układ odpornościowy, a co za tym idzie może ona nie odczuwać objawów choroby.

Układ odpornościowy przyszłej mamy zwalcza krążący w krwiobiegu patogen, u płodu natomiast mogą rozwinąć się objawy chorobowe.

Często są one zauważalne dopiero po porodzie, szczególnie gdy dotyczą zaburzeń wzroku, słuchu czy funkcji poznawczych, składu krwi czy wysypki na skórze. W okresie dziecięcym może rozwinąć się opóźnienie umysłowe lub autyzm. Już w czasie ciąży na USG może być widoczny spowolniony wzrost płodu, choroby serca czy zbyt mały w porównaniu do rozmiarów ciała obwód głowy.

Gdy niezbędna jest terapia

Leczenie chorób z grupy TORCH zależy od schorzenia jakie rozwinęło się u dziecka. Odpowiednia immunoglobulina lub antybiotyk (w przypadku toksoplazmozy) mogą pomóc noworodkowi zwalczyć infekcję. Leki doustne nie odwrócą jednak zmian anatomicznych. Jeśli zmiany są poważne, niezbędna może być operacja chirurgiczna u noworodka. U dzieci u których w wyniku zakażenia rozwinęły zaburzenia intelektualne lub emocjonalne, mogą otrzymać odpowiednią pomoc w postaci ze strony psycho- i fizjoterapeutów.

