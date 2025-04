Udar mózgu jest to nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin lub prowadzące do śmierci wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe.

Reklama

Objawy:

niedowład, porażenie części twarzy, ręki, nogi, zwykle po jednej s

tronie ciała,

trudności w zrozumieniu słów, wypowiadaniu się,

upośledzenie widzenia,

zaburzenia chodzenia,

silny ból głowy bez żadnej przyczyny,

zaburzenia świadomości aż do jej utraty.

Przyczyną udaru są zaburzenia krążenia w mózgu. Udar mózgu nazywa się bardzo często wylewem do mózgu, jednak nie jest to precyzyjne określenie. W 80% przypadków udar mózgu wywołany jest niedokrwieniem, czyli zamknięciem naczynia, które doprowadza krew do mózgu. Tylko 20% udarów mózgu wywołane jest krwotokiem bądź to do mózgu, bądź do przestrzeni pomiędzy mózgiem a czaszką.

Objawy udaru pojawiają sie nagle i z czasem się pogłębiają. W przypadku szybkiej terapii, a następnie rehabilitacji ruchowej pacjent ma szansę powrotu do normalnego życia.

Ryzyko zachorowania rośnie przy nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, podwyższonym cholesterolu, chorobie niedokrwiennej serca, miażdżycy, otyłości, osób nadużywających alkoholu oraz u palaczy. Udar jest chorobą ludzi starszych.

Udaru mózgu można skutecznie zapobiec, wprowadzając proste zmiany do swojego stylu życia:

Reklama