Do wysiękowego zapalenia ucha dochodzi wskutek zaburzenia drożności trąbki słuchowej. Wytwarza się ujemne ciśnienie w stosunku do ciśnienia zewnętrznego, które wpycha błonę bębenkową w głąb ucha środkowego. W efekcie czego, płyn z naczyń krwionośnych przesiąka do jamy bębenkowej, powodując zrosty.

Nieleczone zapalenie może prowadzić do powikłań. Mogą powstawać kieszenie retrakcyjne, prowadzące do perlaka oraz tympanoskleroza, czyli zgrubienie i ograniczenie elastyczności błony bębenkowej.

