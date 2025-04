Sytuacje, w czasie których może dojść do ujawnienia wysiłkowego nietrzymania moczu, mogą być niekiedy bardzo krępujące, a niekiedy wręcz trywialne. Należą do nich sytuacje, kiedy dochodzi do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, a są to takie sytuacje jak: śmiech, kaszel, podnoszenie ciężkich rzeczy i szeroko rozumiany wysiłek fizyczny. W cięższych postaciach tej choroby do przypadków inkontynencji moczu może dojść w trakcie wstawania z pozycji leżącej, w czasie chodzenia, w ruchu, a krańcowych stadiach - wyciek z cewki moczowej możemy zaobserwować w trakcie leżenia.

Dlaczego gubimy mocz?

Bezpośrednią przyczyną tego stanu jest niewydolność mechanizmu zwieraczowego cewki moczowej – mięśnia, który dzięki swojemu skurczowi zaciska cewkę i nie pozwala na swobodny wypływ moczu z pęcherza moczowego. Także nadmierna ruchomość cewki moczowej, pojawiająca się jako wynik uszkodzenia mięśni miednicy np. po porodzie, może powodować wspomniane objawy.

Zmiana stylu życia

Jest najprostszym sposobem na zniwelowanie objawów wysiłkowego nietrzymania moczu.

Po pierwsze – redukcja masy ciała. Wykazano, ze redukcja masy ciała u otyłych pacjentek o co najmniej 5% zmniejszyła epizody nietrzymania moczu o 50% - czyli tak wiele, za tak niewiele! Po drugie – stop paleniu papierosów. Z badań epidemiologicznych wynika, że ciężkie postacie nietrzymania moczu są związane z paleniem papierosów. Po trzecie – zrezygnuj z ciężkiej pracy fizycznej. Unika się bowiem w ten sposób wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, które inicjuje nietrzymanie moczu. Nawet u młodych osób uprawiających wysiłek fizyczny np. w trakcie aerobiku opisano wystąpienie incydentów nietrzymania moczu. Po czwarte – dieta i unikanie zaparć. Wysoka podaż błonnika (obecny np. w otrębach zbożowych, kaszach, płatkach zbożowych, musli, pieczywie razowych i pełnoziarnistym) zapobiega niepotrzebnemu wysiłkowi w trakcie oddawania stolca, co powoduje zmianę położenia narządu rodnego, a także sprzyja wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.

Co jeszcze można poradzić osobom gubiącym mocz w czasie wysiłku?

Najważniejszą sprawą jest oczywiście opróżnianie pęcherza moczowego bezpośrednio przed wysiłkiem, w czasie którego może dojść do inkontynencji, np. przed rozpoczęciem treningu sportowego.

Metody leczenia

Leczenie tej dolegliwości możemy przydzielić do trzech grup. Metody zachowawcze są pierwszym elementem leczenia, jak i też najbezpieczniejszym. Na czoło w tej grupie wysuwa się zdrowy styl życia, o którym wspomniałam powyżej. Do metod zachowawczych zaliczymy także trening mięśni dna miednicy, mający służyć ich wzmocnieniu. Najbardziej popularne są tzw. ćwiczenia Kegla. Stosujemy także stożki dopochwowe i elektrostymulację. Elementem uzupełniającym terapię wysiłkowego nietrzymania moczu są odpowiednie grupy leków. W leczeniu tej postaci inkontynencji stosujemy bardzo często maście z estrogenami oraz leki z grupy agonistów receptorów alfa.

Nie należy sugerować się opinią z niesprawdzonego źródła, że dany lek, skoro pomógł znajomej, pomoże i nam – warto zdać się na opinię specjalisty, który dobierze właściwe lekarstwo.

Leczenie operacyjne jest ostatecznym etapem leczenia, na który decydujemy się, jeśli zawiodą poprzednie etapy leczenia. Dobór operacji pozostaje w geście lekarza.

