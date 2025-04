Jak przebiega proces krzepnięcia krwi?

Krzepnięcie krwi to nie tylko zablokowanie wypływu krwi poprzez zagojenie się rany na skórze. To bardzo skomplikowany proces, w którym udział bierze wiele różnych substancji, który w większej części ma miejsce w naczyniu krwionośnym. Zagojenie się rany to tylko widoczna oznaka tego procesu.

Jak dochodzi do zakrzepicy?

W zakrzepicy zaburzony jest właśnie ten wewnątrz naczyniowy proces krzepnięcia. Choroba ta polega na tym, że w naczyniu krwionośnym z różnych przyczyn rozpoczyna się proces krzepnięcia, mimo że nie jest potrzebny, ponieważ nie ma żadnego krwawienia do zatamowania.

Powstanie takiej skrzepliny w naczyniu może mieć bardzo poważne konsekwencje dla organizmu. Po pierwsze zakrzep taki może zamknąć światło naczynia, w którym powstał. Jednak taka skrzeplina nie zawsze musi pozostać w naczyniu krwionośnym w którym powstała – groźniejsze jest kiedy oderwie się od jego ściany i popłynie wraz z prądem krwi do innych narządów. Taka sytuacja może być przyczyną między innymi zawału serca, ale także udaru mózgu czy zatoru tętnicy płucnej. Wszystkie te stany są niebezpieczeństwem dla zdrowia a nawet życia człowieka.

Czym różni się zakrzepica od choroby zakrzepowej?

Choroba zakrzepowa to stan kiedy organizm ma tendencję do tworzenia „niepotrzebnych” skrzeplin. Jej objawy są zdeterminowane przez los zakrzepu – czy zostanie w naczyniu macierzystym czy dotrze do narządów odległych takich jak serce czy mózg. Najczęstszym miejscem tworzenia się skrzeplin są żyły kończyn dolnych, jednak stamtąd mogą one wędrować.

Bardzo często pierwszym objawem istnienia zakrzepicy jest właśnie oderwanie się zakrzepu i zatkanie przez niego naczynia innego niż macierzyste np. naczynia wieńcowego czy tętnic doprowadzających krew do mózgu. Przez bardzo wiele lat człowiek może nie wiedzieć, że ma w sobie bombę, która może w każdej chwili wybuchnąć, gdyż powstające zakrzepy przez bardzo długi czas nie dawać żadnych objawów. Czasami pojawiają się objawy alarmujące pod postacią bólu łydek czy ich obrzęku.

Dlaczego dochodzi do zakrzepów?

Istnieje wiele czynników, które sprzyjają powstawaniu zakrzepów w organizmie. Po pierwsze są to wrodzone zaburzenia krzepnięcia. Inne to choroba nowotworowa, niewydolność serca, wiek (powyżej 40 roku życia), a także choroby płuc. Przebyte zabiegi operacyjne oraz przyjmowanie niektórych leków w tym doustnej terapii antykoncepcyjnej także zwiększa ryzyko zakrzepicy. Osoby z czynnikami ryzyka powinny systematycznie badać swój układ krzepnięcia, a osoby z grupy bardzo wysokiego ryzyka powinny stale przyjmować leki przeciwzakrzepowe. Choroba jest przebiegła, nie można dać się jej zaskoczyć bo może być już za późno.

