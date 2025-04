Na czerwonkę pełzakowatą (inne nazwy tej choroby to czerwonka amebowa lub pełzakowica) chorują osoby, które żyją lub czasowo przebywają w krajach tropikalnych, szczególnie w miejscach, gdzie obowiązują niskie standardy sanitarne. Wywołuje ją pasożyt - pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica). Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową. Możliwe jest także zarażenie się przez kontakty seksualne. Choroba może mieć ciężki przebieg, ale odpowiednio leczona nie pozostawia po sobie śladu.

Objawy czerwonki pełzakowatej

Pojawiają się 2-4 tygodnie od kontaktu z pasożytem. Zwykle są to:

bóle brzucha,

biegunka, niekiedy z dodatkiem krwi,

nudności,

wzdęcia,

gorączka,

spadek masy ciała,

owrzodzenie w okolicach odbytu.

W skrajnych wypadkach dochodzi o perforacji lub guza jelita lub ropnia wątroby. Wówczas konieczne jest przewlekłe leczenie.

Uwaga! W ok. 10 proc przypadków mamy do czynienia z tzw. pełzakowicą płucno-opłucnowa, która jest konsekwencją pęknięcia ropnia pełzakowego w układzie pokarmowym i przedostania się jego treści do opłucnej. Wówczas chory kaszle i wypluwa brązową maź. Bardzo rzadko występuje natomiast pełzakowica mózgu, dla której charakterystyczne oprócz objawów ze strony układu pokarmowego są również nagłe utraty świadomości. Choroba ta przebiega burzliwie i w ciągu 1-2 dni doprowadza do zgonu.

Co roku na świecie notuje się około 50 milionów przypadków czerwonki pełzakowatej.

Jak wygląda leczenie czerwonki pełzakowatej?

Warto zacząć od tego, że zdiagnozowanie tej choroby jest dość trudne. Konieczne są m.in. przynajmniej kilkukrotne badania kału. Często dodatkowo wykonuje się także badanie krwi (w celu określenia przeciwciał tej choroby), RTG, USG układu pokarmowego oraz kolonoskopię.

W leczeniu czerwonki pełzakowatej stosuje się antybiotyki. Jeśli zmiany w jelicie grubym są poważne, konieczna bywa operacja (np. usunięcia ropnia). Chorobę leczy się bardzo skutecznie. Warto jednak dodać że każdego roku 100 tys. chorych umiera z powodu braku leczenia (lub złego leczenia). Dlatego nigdy nie wolno lekceważyć objawów ze strony układu pokarmowego, szczególnie jeśli byliśmy w jakimś kraju tropikalnym.

