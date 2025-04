Dla mężczyzn "za dużo alkoholu" oznacza więcej niż pięć drinków wypitych w krótkim czasie, tj. w ciągu dwóch godzin, ale też więcej niż 14 drinków pitych tygodniowo. Natomiast dla kobiet - cztery drinki wypite w ciągu dwóch godzin lub siedem tygodniowo.

Co oznacza jeden drink? To - zdaniem naukowców - 0,34 litra piwa, 0,15 wina lub setka czegoś mocniejszego pita bez dodatków lub z dodatkami.

Co to znaczy "pić z głową"? To znaczy pijąc liczyć liczbę drinków i nie przekraczać granicy, za którą kręci się w głowie. To oznacza również, by nie pić w stanie obniżonego nastroju, w samotności czy też rano.

Maksymalne stężenie alkoholu we krwi występuje 1-1,5 godziny po jego wypiciu, ale jego działanie czujemy już po kilku minutach (alkohol wycisza emocje, redukuje fizyczny ból, ewentualny katar, mija poczucie osłabienia). W Polsce - według badań OBOP - około 25 proc. społeczeństwa pije alkohol przynajmniej raz w tygodniu. Uzależnionych jest około 3-4 procent.

Alkohol pity w dużych ilościach przyczynia się do 60 poważnych chorób, takich jak: marskość wątroby, osteoporoza, nadciśnienie, osłabienie systemu odpornościowego, przerost serca, osłabienie mięśnia sercowego, nowotwory ust, gardła, przełyku, wątroby, piersi, odbytu, a także depresji, demencji.

Źródło: Rzeczpospolita, 11-12.06.2011, nr 135/ mk

