Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy pszczołom. Tymczasem owoce, warzywa, miód, wosk, propolis, a nawet bawełna, migdały czy kawa to produkty, które powstają dzięki pracy pszczołowatych – pszczół miodnych oraz licznie występujących w Polsce owadów dziko żyjących. Zwrócenie uwagi na istotny wpływ pszczół na całe środowisko, ich rolę w zapylaniu i ukazanie tego, jak wiele zawdzięczamy tym pożytecznym i wyjątkowym owadom to główne cele 5. jubileuszowej odsłony programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Trzecia część pokarmu na świecie to efekt pracy pszczół!

Pszczoła miodna zapylając, dostarcza człowiekowi wielu produktów, które mają duże znaczenie w jego życiu. Z działalności zapylaczy pochodzą nie tylko produkty żywnościowe, takie jak miód czy też powstałe na skutek zapylenia owoce i warzywa. Od wieków wytwory pochodzenia pszczelego wykorzystywane są również w medycynie – w postaci kosmetyków i leków stosowanych w różnych dolegliwościach. Dzięki ciężkiej pracy owadów zyskuje również przemysł odzieżowy, ponieważ to właśnie proces zapylania umożliwia powstawanie materiałów takich jak len, czy bawełna. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zawdzięczamy pszczołowatym. 90% owoców, 4000 odmian warzyw, orzechy, zioła i bawełna używana do wytwarzania miękkiej tkaniny to tylko niektóre z efektów ich pracy.

Od owadów zapylających zależy co trzecia łyżka pokarmu, który spożywamy.

Wspomnieć należy również o produktach pszczelich, pozytywnie wpływających na wzmocnienie odporności, wspomaganie leczenia wielu chorób czy gojenia się ran. W tym roku świętujemy 5. jubileuszową edycję programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom. "Zachęcamy, aby każdy stał się Przyjacielem Pszczół na piątkę i pokazał, w jaki sposób może odwdzięczyć się tym wyjątkowym owadom za ich ciężką pracę" – komentuje Katarzyna Dytrych z Fundacji Nasza Ziemia.

Konkurs dla szkół

Organizatorem konkursu dla szkół jest Fundacja Nasza Ziemia. Konkurs skierowany do placówek edukacyjnych ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez wdrażanie realnych działań na rzecz przyrody, a w szczególności pszczół. Jury wyłoniło 10 placówek edukacyjnych w Polsce, które na tle pozostałych wyróżniły się oryginalnością zaproponowanej inicjatywy na rzecz ochrony przyrody, a w szczególności pszczołowatych zapylaczy. W ramach zwycięskich projektów zaplanowano szereg pożytecznych działań mających na celu poznanie tych wyjątkowych owadów. Zwycięzcy otrzymali dofinansowanie działań o wartości 8 000 zł, a realizacja zwycięskich prac przewidziana jest do listopada 2015 r. Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją programu objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2014 r., w ramach której aż 60 000 osób zostało objętych działaniami realizacyjnymi grantów. Laureaci z całej Polski udowodnili, w jaki sposób podjęte przez nich ekologiczne inicjatywy, przełożyły się na realną pomoc tym pożytecznym owadom.

Akademie Przyjaciół Pszczół – rozstrzygnięcie konkursu dla placówek edukacyjnych

Akademie Przyjaciół Pszczół organizowane są już po raz trzeci w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Akcja skierowana dla dzieci i młodzieży, do której mogą przyłączyć się placówki edukacyjne z całej Polski. W ramach Akademii każda zaangażowana placówka, po zalogowaniu się na stronie programu (www.pomagamypszczolom.pl), ma szansę skorzystania z bezpłatnego pakietu ciekawych scenariuszy zajęć, poruszających problematykę pszczołowatych. Materiały te zostały przygotowane przez specjalistów w oparciu o obowiązującą podstawę programową z lekcji przyrody i biologii.

W ramach programu organizowany jest również konkurs „Akademie Przyjaciół Pszczół na piątkę!”. Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, domów kultury oraz świetlic z całej Polski, które przyłączyły się do Akademii Przyjaciół Pszczół.

W tegorocznej, III edycji konkursu placówki miały kreatywnie zagospodarować umowne 5m2 dla pszczół – m.in. posadzić rośliny miododajne, stworzyć gazetki edukacyjne o ochronie pszczół czy zbudować i umieścić domki dla zapylaczy. Jury konkursu przyznało 5 nagród głównych oraz kilkadziesiąt wyróżnień. Nagrodą główną jest wyposażenie pracowni przyrodniczej w sprzęt edukacyjny lub pomoce do tworzenia przestrzeni dla pszczół o wartości 4 800 zł brutto. Wyróżnione placówki otrzymają przybory szkolne i pomoce naukowe programu ,,Z Kujawskim pomagamy pszczołom” .Fundatorem nagród jest firma ZT „Kruszwica” S.A.

"Tegoroczna edycja konkursu utwierdziła nas w przekonaniu, że dla sporej grupy dzieci i młodzieży szkolnej los pszczołowatych jest bliski. Zwycięskie prace odznaczyły się kreatywnością. Uczniowie i nauczyciele ujęli nas swoim zaangażowaniem na rzecz zapylaczy. Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się, że wśród młodych ludzi jest tak wielu przyjaciół pszczół" – mówi Małgorzata Strzelec, członek jury konkursu „Akademii Przyjaciół Pszczół na piątkę”.

