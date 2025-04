Zaburzenia erekcji = ostrzeżenie przed chorobą



Badania pokazują, że u pozornie zdrowych mężczyzn zaburzenia erekcji mogą być jednym z wczesnych sygnałów ostrzegających o chorobie serca. Czy rzeczywiście istnieje związek pomiędzy impotencją a chorobą serca?

Badania związku pomiędzy impotencją a chorobą serca



Badanie opublikowane w 2009 roku w magazynie Mayo Clinic Proceedings pokazuje, że problemy z erekcją mogą zapowiadać chorobę serca w przyszłości. U czterdziestoletnich impotentów znacznie wzrasta ryzyko choroby serca. Wykrycie jej u takiego mężczyzny jest dwa razy bardziej prawdopodobne niż u jego rówieśnika bez problemów z potencją.

Związek pomiędzy chorobą serca a impotencją badano także w grudniu 2005 roku na grupie 9000 mężczyzn w wieku 55 lat i więcej. Wniosek: u mężczyzn z zaburzoną erekcją wzrasta o 45% prawdopodobieństwo wykrycia choroby serca w ciągu 5 lat. Taki sam wzrost ryzyka towarzyszy paleniu i podwyższonemu cholesterolowi. Badanie opublikowano w The Journal of the American Medical Association.

Inne badanie, opublikowane w magazynie European Urology w sierpniu 2005 roku, opierało się na analizach przeprowadzonych na grupie 2500 Australijczyków w wieku 30-69 lat. Wynika z nich, że mężczyźni z problemami z erekcją w stopniu od umiarkowanego do poważnego są o 65% bardziej narażeni na wykrycie choroby serca w ciągu kolejnych 10 lat niż mężczyźni bez tych problemów.

Miażdżyca przyczyną impotencji?



Miażdżyca może być wspólną przyczyną chorób serca i impotencji. U chorego na miażdżycę złogi tłuszczu osadzają się wewnątrz tętnic i formują płytki – przez co ściany tętnic stają się sztywne i przepływ krwi zostaje ograniczony. Te płytki mogą przejść do krwioobiegu i rozmieścić się w takim miejscu, że zablokują przepływ krwi – wtedy powstanie zator. Zator w sercu spowoduje zawał, zator w mózgu – wylew. Sądzi się, że choroba zaczyna się wraz z uszkodzeniem śródbłonka, czyli warstwy komórek pokrywającej tętnice. Ów śródbłonek pełni funkcję także podczas erekcji.

Żeby do niej doszło, śródbłonek musi rozluźnić się, tak aby pozwolić tętnicom rozszerzyć się i umożliwić dopływ krwi do penisa.

„Tętnice, które prowadzą do penisa, są mniejsze niż te, które prowadzą do mózgu czy serca” – mówi Ira Sharlip z kalifornijskiego uniwersytetu, urolog, który zajmował się zaburzeniami erekcji przez ponad 10 lat. Zmiany w małych tętnicach zachodzą wcześniej niż zauważalne zmiany w większych tętnicach.

Profilaktyka



Przypuszcza się więc, że impotencja może świadczyć o wystąpieniu w przyszłości choroby serca. Może zatem powinna stać się impulsem do podjęcia działań zapobiegających tej chorobie? Rzucenie palenia, zmiana diety i ćwiczenia fizyczne z pewnością korzystnie wpłyną na zdrowie. Warto też wcześniej zrobić podstawowe badania w celu wykluczenia chorób serca.

